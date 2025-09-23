El gobierno de Carlos Mazón ha decidido acelerar y poner la sexta marcha para dejar atrás al Gobierno de España y al séquito de ministros manejados por Pedro Sánchez. El Ejecutivo autonómico ha decidido en este inicio de curso político que los valencianos afectados por las inundaciones de octubre de 2024 es lo más importante en este momento de la legislatura. Y por eso mismo, en su afán de conseguir llevar a cabo y completar el tan complejo proceso de reconstrucción y recuperación, pone encima de la mesa 154 millones de euros en ayudas de primera necesidad y de vehículos para las familias afectadas por la DANA.

Según ha informado la propia Generalidad, los beneficiarios ya han recibido este dinero extra de forma automática en sus cuentas gracias a que estas nuevas ayudas impulsadas, como se ha dicho por parte del ejecutivo autonómico, están exentas de trámites administrativos y burocracia.

154 millones de euros más para la DANA

Dentro del montante total de 154 millones de euros, aproximadamente 80 millones se han destinado a cubrir de nuevo gastos para enseres y bienes dirigidos a 26.536 hogares afectados, que, casi once meses después, siguen esperando al Gobierno de España y las ayudas que ha prometido en tantas ocasiones. Diana Morant, la representante del PSPV y ministra del gobierno de Sánchez, lo único que afirma cada vez que alza la voz es que los valencianos "necesitan un cambio" cuando el sentir de los municipios afectados es que saben que no pueden contar con el ejecutivo socialista.

Por otro lado, las personas y empresas que perdieron sus vehículos han percibido, de forma complementaria a las ayudas que ya recibieron, 74 millones de euros más. Esta nueva cantidad se debe adicionar a la ya emitida por la Generalidad Valenciana. Es decir, en su día se aportaron "a pulmón", como defiende el Consell, 331’5 millones de euros, y en los próximos días se añadirán estos 154 millones. El total, 485 millones de euros que se han destinado a cubrir gastos de primera necesidad y a la ayuda relacionada con el siniestro de los automóviles.

Nuevo plazo de solicitud agendado

Al tratarse de una nueva ayuda económica, la Agencia Tributaria Valenciana va a abrir un plazo de solicitud que comprende las fechas del 1 de octubre al 22 de octubre, única y exclusivamente, para los afectados que no se acogieron a estas ayudas en anteriores convocatorias o, por ejemplo, si son para un vehículo distinto. Se han previsto estas ayudas para abonar tanto el incremento de éstas ya percibidas como para la que sean nuevas y puedan concederse durante el plazo establecido.

Ayudas a los vehículos siniestrados

En la cuestión de los automóviles siniestrados, las nuevas cuantías máximas duplican las iniciales, de forma que las nuevas cantidades máximas variarán entre 500 euros para ciclomotores y hasta 30.000 euros para autobuses y autocares. En el caso de los turismos, se abonarán 4.000 euros en total, que serán 5.000 en los casos de los turismos adaptados a personas con movilidad reducida. Entre otras variantes se encuentran también, 16.000 euros para la maquinaria agrícola o 18.000 euros para camiones de gran tonelaje.

Las palabras del presidente Mazón

En palabras del presidente valenciano, ha resaltado la importancia de que casi 27.000 familias hayan podido recibir esta ayuda "sin burocracia, sin papeles y sin que lo pidan". Mazón ha puesto en valor el esfuerzo económico que está realizando la Generalidad y la velocidad de crucero que se le ha puesto a la tramitación de las ayudas pese a la crispación y polarización que impone el PSOE.