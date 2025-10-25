El Gobierno de España se inventa las cifras de ayudas a Valencia casi un año después

Casi un año después de la catástrofe natural más terrorífica que ha vivido la Comunidad Valenciana y España, con las inundaciones del 29 de octubre, la pelea política se enmarca en las cifras reales de dinero que han otorgado la administración autonómica de Carlos Mazón y la administración central de Pedro Sánchez. Cabe destacar que, los números que ofrece la Moncloa están adulterados. El Gobierno de España infla las cifras de ayudas recibidas por los colectivos afectados porque inciden en el pago de 8.000 millones de euros cuando han abonado únicamente 1.054 millones después de prácticamente un año.

El Gobierno de España infla las ayudas

El Ejecutivo fija como ayudas 3.761 millones cuando esta cantidad realmente es relativa a las indemnizaciones del Consorcio de Seguros, compensaciones que se "apropia" Pedro Sánchez y su séquito para hinchar artificialmente la cifra real de ayudas. Una situación idéntica en el contexto de los 52 millones de Agroseguro.

El siguiente dato que se les va a indicar hace referencia a la cantidad destinada a los ayuntamientos afectados. Sánchez inmiscuye como apoyo financiero 1.745 millones a los consistorios. Estos fondos no constituyen ayudas para los afectados porque es dinero movilizado para llevar a cabo las obras de infraestructuras dañadas.

Por tanto, el gobierno socialista ha pagado a las familias y empresas el 6,3% en ayudas del total del dinero que afirma haber destinado a los valencianos. El gobierno valenciano, dirigido por el Partido Popular, ya se ha situado por encima del 60%. Además, el Gobierno de España tiene pendientes de pago 565 millones de ayudas de primera necesidad, de hace un año, que pidieron las familias y no han recibido todavía.

Algunas de las cifras del Consell

Las ayudas de la administración autonómica en materia de pérdida de vehículos supera los 330 millones, sin IVA y sin condicionantes. A los autónomos, con la polémica de los últimos días donde el Gobierno reculó su propuesta, les han llegado 110 millones a 18.300 beneficiarios. Una media de 6000 euros a cada autónomo aproximadamente.

La Generalidad Valenciana ha pagado, casi, al 100% la ampliación de ayudas de primera necesidad, por pérdida de vehículo, a autónomos sin empleados y trabajadores afectados que se han abonado sin trámites ni burocracia. Dentro de estas principales partidas, la Conselleria de Innovación ha destinado una línea de 76,2 millones abonados a empresas y autónomos con trabajadores dentro del Plan Ara Empresas.

"Si necesitan más recursos que los pidan"

El 2 de noviembre de 2024, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, citó textualmente estas palabras: "si necesitan más recursos que los pidan". Desde ese día hasta hoy, no estás destinando todos los recursos disponibles. El jueves, la ministra y líder socialista, Diana Morant, aseguraba que los valencianos ya tenían "8.000 millones en sus bolsillos".

El PP de Mazón vuelve a mostrar su falta de transparencia. ✅ Mientras el Gobierno de España ya ha transferido 8.000 M€ que han llegado a los afectados de la Dana. ❌ Mazón hace trilerismo con el dinero. Va anunciando ayudas que no sabemos dónde ni a quién van a parar. pic.twitter.com/nSeeRZrz9T — Diana Morant (@DianaMorantR) October 23, 2025

La realidad es otra diferente. La administración central ha destinado algo más de 1.050 millones y aún quedan 34.000 familias por recibir las ayudas de primera necesidad que se prometieron para Valencia. El Gobierno en su web incide, a 24 de octubre, que ha entregado 6.611 millones de euros a los valencianos.