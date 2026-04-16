La Comunitat cierra 2025 con 51.600 pacientes pendientes de una operación y 88 días de media de espera

Lo afirmó en la sesión de control en Les Corts el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, "no pierdo tiempo en el fango y me dedico a gobernar por y para los valencianos". Ésta máxima del presidente valenciano vino después de una retaíla de datos económicos que ponían en evidencia al Partido Socialista valenciano. En relación con el mandato de Pérez Llorca desde finales de 2025, en materia de sanidad las listas de espera avanzan y evidencian que la Comunidad Valenciana es una de las mejores regiones de España en cuanto al sistema sanitario. Un total de 51.600 pacientes se encontraban pendientes de una intervención quirúrgica en la Comunitat Valenciana al cierre de 2025, lo que supone una tasa de 9,91 enfermos por cada mil habitantes en lista de espera, la más baja de España y 7,78 puntos por debajo de la media nacional.

La Comunidad Valenciana es líder en España

En España, hasta 853.509 pacientes se encontraban pendientes de una intervención quirúrgica, 6.926 personas más respecto al año anterior (0,8%) y hasta 20.781 personas más que en junio de 2025.

No obstante, el tiempo medio de espera se sitúa en 121 días, 5 días menos que en el mismo periodo del año anterior, pero 3 días más que hace seis meses. Por otro lado, el 21,6 por ciento de los pacientes en lista de espera incluido en lista de espera más de 6 meses, 1,3 puntos por debajo que en el año anterior, y 2 puntos más que en junio.

Por debajo de la media nacional se ubican Navarra con una tasa de 16,08 (10.861 pacientes, 96 días), Canarias con 14,59 (32.131 pacientes, 106 días) y Baleares con 13,62 (17.075 pacientes, 105 días). Cierran la lista con las tasas más bajas Melilla con 12,73 (901 pacientes, 82 días), Ceuta con 12,12 (931 pacientes, 94 días), Madrid con 11,23 (80.525 pacientes, 50 días), el País Vasco con 10,81 (24.069 pacientes, 64 días), Castilla y León con 10,57 (24.786 pacientes, 87 días) y, finalmente, la Comunitat Valenciana con la tasa más baja de 9,91 (51.600 pacientes, 88 días).

Líder en donaciones y trasplantes

A principios de semana, el presidente de la Generalitat destacó la solidaridad de la sociedad valenciana, gracias a la cual el pasado año se pudieron realizar un total de 689 trasplantes de órganos, 49 de ellos cardíacos, lo que convierte a la Comunitat Valenciana en la autonomía líder en trasplantes de corazón en España.

En 2025, se registraron un total de 311 donantes fallecidos, lo que sitúan a la Comunitat Valenciana en una tasa de 57,5 donantes por millón de habitantes, muy por encima de la media nacional (51,999 y de la media europea (22). Además, nuestra comunidad es la región de más de cinco millones de personas con la tasa más elevada de donación del mundo.

🫀 Gracias a la solidaridad de la sociedad valenciana, el pasado año se pudieron realizar en la Comunitat un total de 689 trasplantes de órganos, 49 de ellos cardíacos en el @HospitalLaFe. Esta cifra convierte a nuestra región en la autonomía líder en trasplantes de corazón en… pic.twitter.com/qO7TX4OT8B — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) April 14, 2026

Asimismo, ha agradeció el trabajo que realizan numerosos profesionales para poder realizar un trasplante, desde médicos y enfermeros, a técnicos de laboratorio o conductores de ambulancia, entre otros.

Pérez Llorca apuesta por la colaboración entre profesionales, pacientes, entre las instituciones y entre el sector público y privado "para trabajar conjuntamente para seguir ofreciendo calidad en la sanidad".