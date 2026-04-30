Lío en Compromís: Mónica Oltra no acude a la Ejecutiva extraordinaria

Estaba previsto que este miércoles por la tarde acudiera a la reunión de la ejecutiva extraordinaria la exvicepresidente de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, pero no fue así. La procesada y actual candidata, anunciado por ella misma, a las elecciones locales de 2027, no apareció por la reunión organizada por Compromís per Valéncia donde se abordaron materias relacionadas con los procedimientos internos sobre la candidatura.

Desde Compromís, se señalaba que "no tenía sentido su presencia allí". La actual portavoz en el Ayuntamiento de Valencia, Papi Robles, reflejaba su comprensión hacia Mónica Oltra a la hora de no participar en dicha ejecutiva. "Entiendo también cuando una es candidata de algo, que no quiera participar en el proceso que se diseña para que seas candidata", argumentaba la portavoz de Compromís.

Además, Papi Robles señalaba que con este proceso interno lo que se busca es habilitar "los espacios para hablar con ella y separar el procedimiento orgánico". Ante esta situación, saltaron las alarmas en un principio porque Oltra iba acudir en calidad de invitada a la reunión interna del partido, algo que no sucedió ya que se le transmitió que no iban a hablar sobre ella y su candidatura a la alcaldía de Valencia. "La apoyaremos y trabajaremos para que sea elegida candidata lo más pronto posible", aseguraba Papi Robles a los medios de comunicación presentes.

Amago de crisis interna

Esta decisión tomada por la misma Mónica Oltra pilló por sorpresa a los integrantes de la Ejecutiva que esperaban su presencia. Tras esta reunión y ante la petición de los medios de comunicación por conocer más sobre la candidatura de Oltra, fue Papi Robles quien disipó algunas de las dudas generadas dentro del grupo y de la Ejecutiva. "Queríamos crear un espacio cómo para que (Oltra) viniera y recibirla en la propia Ejecutiva pero finalmente no ha podido ser así", apuntó Robles.

"Hay días en que los diálogos no llegan a buen puerto pero al día siguiente volvemos a empezar. Reiteramos el afecto y le trasladamos a Mónica que reconocemos su valentía y su entrega y que la queremos con nosotros. Nuestro liderazgo está claro", añadió la portavoz progresista.

València mereix recuperar un govern que pense en millorar el dia a dia de la gent. Un govern de progrés que torne València als veïns i veïnes. Anem a fer-ho possible.@monicaoltra va a fer-ho possible. Oltra alcaldessa és possible. pic.twitter.com/EQG5ZEAisF — Compromís València (@CompromisVLC) March 28, 2026

El lío de Compromís

Compromís es un partido de izquierdas dividido y fragmentando en tres partes: 'Més', 'Iniciativa' y 'Els Verds'. En 'Més', una de las patas principales, donde está Joan Baldoví, portavoz en el parlamento valenciano, Papi Robles, portavoz en el Ayuntamiento de Valencia, y Águeda Micó, diputada ex de Sumar y ahora en Grupo Mixto. Además, el otro diputado, Alberto Ibáñez, ex portavoz de Iniciativa, que pertenece a Sumar. Aparte de Ibáñez, en 'Iniciativa' está Mónica Oltra, que tiene un gran papel y relevancia. Y, por último, 'Els Verds', la parte ecologista y feminista de la coalición.