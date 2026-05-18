Educación presenta una nueva propuesta al profesorado con la subida salarial incluida

Lo sucedido el viernes pasado en Valencia fue indicativo del malestar y el no entendimiento que evidenciaron los sindicatos y el profesorado público valenciano tras no aceptar la propuesta que puso encima de la mesa la Conselleria de Educación. Valencia se paralizó durante gran parte de la mañana con motivo de la manifestación convocada donde se pusieron de manifiesto las reivindicaciones que exigen los profesores.

La Generalitat Valenciana propuso un documento con varias de las medidas que conformaron a los sindicatos, pero no se añadió la mejora salarial. Hoy por la tarde, en la sede de Educación, se lleva a cabo un nuevo encuentro entre la administración y los sindicatos para intentar resolver, con la mejora salarial incluida, la huelga indefinida en la educación pública valenciana.

El mensaje de Pérez Llorca

Durante el fin de semana, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, protagonizó un encuentro con la comunidad educativa para escuchar y lanzar algunas reflexiones de cara a la reunión de esta tarde. Este encuentro sucedió en la romería de San Pascual Bailón en Orito y Pérez Llorca demostró una actitud cercana con el compromiso de esbozar una propuesta que incluya la mejora salarial.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, Pérez Llorca se encuentra dialogando con varios representantes educativos en el que empatizaba, tildando de "justas", varias de las demandas y sentenciaba que iba a haber "una propuesta para mejorar los salarios".

Parlar i treballar. Eixa és la millor manera de solucionar la situació de l'educació en la Comunitat Valenciana. Sempre disposats al diàleg, perquè només parlant, escoltant i treballant junts podem avançar. 📚🤝 pic.twitter.com/W9ZywSbvPJ — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) May 17, 2026

Los representantes educativos, allí presentes, agradecieron las palabras del presidente valenciano rebajando la tensión política que se ha vivido en la Comunidad Valenciana la última semana.

Propuesta con oferta retributiva "definitiva"

La huelga indefinida en la educación valenciana continúa durante la mañana de hoy, pese a la reunión que se producirá por la tarde, y a expensas de la mejora salarial que va a proponer la Generalitat Valenciana. El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, señaló este fin de semana que en la reunión de este lunes se incorporará una oferta retributiva "definitiva" y así poner "solución" al conflicto en el sistema público educativo de la Comunidad Valenciana.

Estamos convencidos de que vamos a llegar a un acuerdo. Es lo que quieren docentes, familias y alumnos. https://t.co/M3dXccfgkS — Daniel McEvoy Bravo (@mcevoy_elx) May 17, 2026

Con respecto al jueves pasado, McEvoy considera que "se acercaron posturas" ya que desde la cartera dirigida por Carmen Ortí, se plantearon unas bonificaciones "infinitamente superiores a las firmadas por los sindicatos en otras comunidades autónomas". Esta tarde saldremos de dudas con respecto al fin o a la continuación de la huelga educativa en la Comunidad Valenciana.