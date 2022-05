La campaña de las elecciones andaluzas que se celebran el próximo 19 de junio comienza en poco más de una semana pero la precampaña ya está marcada por el intento del PSOE y la extrema izquierda de apartar a Macarena Olona de la candidatura de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la candidata de Vox ha asegurado que "esto acaba de empezar" y cree que "van con todo" contra su partido. Macarena Olona ha advertido a sus contrincantes que ella también va "con todo". "Sé hasta donde estoy dispuesta para liderar el cambio real en Andalucía. Que no me pongan a prueba, entre la espada y la pared elijo espada", ha resaltado.

Olona ha indicado que "hemos visto hasta qué punto se pretende la estigmatizaron de nuestro partido. Tiene un motivo: miedo, pánico y terror. A derecha y a izquierda". En este sentido, la candidata de Vox no le da mucho crédito a la encuestas publicadas en las que se da vencedor a Juanma Moreno aunque necesite el apoyo del partido de Santiago Abascal para gobernar. Ha dicho que su encuesta es "la calle" y que el otro día lo vivió en Salobreña.

Ese fervor popular "no tiene nada que ver con las encuestas precocinadas que se están publicando" ha indicado Olona que cree que "ahora mismo la disputa es entre Juan Espadas y yo por la primera posición". Piensa que "el riesgo también real es si el candidato del PP se va a abrazar al PSOE" porque ellos han dicho "claramente lo mismo que dijimos en CyL, que nadie nos vote si pretende que después del 19 vamos a regalar los votos".

La candidata de Vox ha apuntado que salen "a ganar" y ha reiterado que "ahora mismo lo que se está discutiendo es quien se queda segundo", lo que estaría entre PSOE y Vox, según Olona. En este sentido, ha apuntado que "Juanma Moreno sería un vicepresidente extraordinario mío, va a poder aportar la experiencia de gestión que tiene". Ha puesto de ejemplo el papel de Juanma Moreno en la Conferencia de Presidentes y que después del 19J "la diferencia entre que esté sentado el candidato del PP y esté yo será sustancial".

Debates televisados

La candidata de Vox ha cargado duramente contra el consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, por su papel en los debates televisados. Ha dicho que "se habían pensado cinco debates y se ha quedado en dos, uno en Canal Sur y otro en TVE". Sobre la intrahistoria de los debates y su conformación ha indicado que "habitualmente se sortea todo" pero "aquí no. Bendodo ha impuesto, con la aquiescencia de todos los partidos salvo Vox, que sea por orden de relevancia parlamentaria".

Ha dicho Olona que "están intentando evitar que se escuche nuestra voz de manera directa" y que está "harta" de "estos debates artificiales como lo de mi empadronamiento en Salobreña". "Sólo quiero conformar programa, programa, programa, como decía Julio Anguita", ha añadido la candidata de Vox. "Se tiene pánico a que por fin podamos vernos las caras no para confrontar sino para poder hablar de las necesidades de los andaluces y para someter a examen cada uno de nuestras propuestas y traer el cambio real a Andalucía", ha apuntado Macarena Olona.

Diferencias entre PP y Vox

Para Macarena Olona "hay grandes diferencias entre el PP y Vox". Ha dicho que "en Vox consideramos que el partido que nos estamos jugando es España y no vamos a hablar de que España es plurinacional". "Andalucía puede ser dique de contención de este asalto a España", ha señalado.

"Vox defiende una unidad de España, no es una España en blanco y negro y lo que potenciamos son las maravillas singulares que tiene cada región", ha explicado Olona. "El estado de las autonomías ha creado CCAA de primera y de segunda y Andalucía es de tercera porque es leal, no como comunidades nacionalistas como País Vasco y Cataluña que han vivido del chantaje", ha afirmado la candidata de Vox. Para Olona "el otro grave prejuicio" de las CCAA es que "ha dado lugar a un gran Estado del bienestar de los políticos que se han convertido en agencias de colocación".

Sobre el candidato del PP, Juanma Moreno, ha dicho que "está escondiendo las siglas y llega a decir que en Andalucía no se vota al PP sino a Juanma Moreno. Yo digo que soy accesoria, mi proyecto es Vox, en mayúsculas. La misma voz van a escuchar en Andalucía, que en Cataluña, País Vasco o Madrid". También ha apuntado que "hay muchos votantes socialistas que no comulgan con el sanchismo que se está llevando por delante España" y que "hay muchos votantes del PP que no entienden que no se hayan tomado mas medidas para revertir los 37 años de socialismo".

"No voy a tirar de pedigrí andaluz"

La candidata de Vox ha contestado a algunas de las preguntas de los oyentes de Es la Mañana de Federico. Sobre su origen de fuera de Andalucía y cómo se ha criticado, Macarena Olona ha recordado que es "nacida en Alicante" donde vivió "hasta los 18 años". Está "muy orgullosa" de sus "orígenes" y cree que "no hay que defraudar a nadie, el otro día cuando escuché a Arrimadas forzando el acento andaluz me dio vergüenza".

Olona ha asegurado que ama "profundamente Andalucía" y que ella no va a ser "lo que no soy, no voy a competir en andalucismo". "Tengo una evidente vinculación con Andalucía, es lo que he mamado en mi casa, ha añadido. Cree que hablar de los orígenes de los candidatos le parece "ahondar en el racismo" que ha "conocido en el País Vasco".

"Que alguien me diga que mi compromiso con Andalucía es flojo, que mi compromiso no es absoluto y total", ha defendido mientras ha advertido que no va a "tirar de pedigrí andaluz ni tirar a otros candidatos por sus orígenes". También ha comentado la imagen en la que sale con una Virgen y ha explicado que es "devota de la Esperanza Macarena, lo era antes y lo soy ahora y lo siento a quien moleste".

Sobre el paro en Andalucía ha dicho en Vox "no queremos las subvenciones del PSOE ni las migajas que ofrece el PP desde San Telmo". "Mi objetivo es abrir las puertas y las ventanas", ha finalizado.