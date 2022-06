Marín se rinde a las encuestas: "El PP acabará pactando con Vox"

Quedan diecisiete días para las elecciones del 19 de junio en Andalucía y Ciudadanos, según apuntan las encuestas, podría quedar fuera del Parlamento Andaluz. Por eso la formación naranja, consciente de que ha sido el PP el que ha rentabilizado toda la gestión del Ejecutivo autonómico de coalición, intenta desmarcarse todo lo posible de Juanma Moreno, favorito en los sondeos.

"Yo no voy a pactar con Vox", ha afirmado Juan Marín esta mañana en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum en Sevilla. El número dos de la Junta insiste en que pese a la buena sintonía con sus colegas de gobierno, los proyectos que representan no tienen nada que ver. Y, para escenificar esa diferencia, añade a sus declaraciones el candidato de Ciudadanos que "el PP sí va a pactar con Vox".

Con el parlamento que dibujan los sondeos, dejando fuera a la formación naranja, el vicepresidente andaluz sostiene que "si no hay opción de Ciudadanos tras el 19-J, el PP tendrá que pactar con la formación que dirige Macarena Olona". Recuerda que "Juanma quiere seguir siendo presidente y, para ello, necesita una mayoría absoluta de 55 escaños". Y, para rematar su argumento, agacha la cabeza asegurando que "es aritmética pura y dura".

Además, vaticina Juan Marín, no habrá repetición electoral -como desliza Moreno- si la única opción para gobernar en Andalucía pasa por una coalición PP-Vox. Aunque, advierte: "Si entra Vox en San Telmo, no habrá presupuesto para el año 2023". Y para esta afirmación se sirve del ejemplo de la Comunidad de Madrid, donde dice Marín que "la señora Ayuso se ha echado en los brazos de Vox y en un año no ha sido capaz de aprobar unas cuentas autonómicas".

Recuerda también que en las últimas elecciones autonómicas, en Castilla y León, el discurso del candidato popular, Alfonso Fernández-Mañueco, fue similar. Y, finalmente, tuvo que hacer vicepresidente al candidato de Vox, Juan García-Gallardo.

A unas horas de que arranque oficialmente la campaña electoral, el candidato naranja confía darle un vuelco a las encuestas y asegura que en esta cita con las urnas "todos quieren ser Juan Marín". Reprocha que Moreno se haya puesto el traje de "moderadito", al igual que Juan Espadas, candidato del PSOE. Pero él saca pecho y dice que "Andalucía no la reconoce ni la madre que la parió" gracias a las políticas que Ciudadanos ha introducido a través de sus consejerías.

Para conseguir reavivar a su electorado, Marín asegura que el próximo gobierno andaluz, si sigue con Ciudadanos en la ecuación, será "de continuidad, con reformas fiscales". Dice que a la comunidad "le sienta bien un gobierno liberal, reformista y centrado en los problemas de los andaluces" e insiste en que para ello "la única garantía es Ciudadanos". En el terreno económico, anuncia que si siguen en la Junta pretenden reducir aún más la cuota de los autónomos y, en el plano fiscal, promete eliminar el impuesto de patrimonio.