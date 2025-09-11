Moreno desmonta la hipocresía del PSOE con los conciertos que creó el gobierno de Felipe González

Empieza el curso político como terminó en junio: con acusaciones de corrupción y críticas en la política sanitaria. durante el primer pleno en el Parlamento del curso, la oposición de izquierda en Andalucía ha vuelto a cuestionar al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por la decisión de destinar 553 millones de euros a conciertos con la sanidad privada. Unos conciertos que, replica Moreno, hizo posible el Partido Socialista.

La Ley General de Sanidad de 1986 fue la que, durante el gobierno de Felipe González, hizo posible el modelo de concierto actual. Unos conciertos que, durante las décadas de gobierno del PSOE en Andalucía, también se han llevado a cabo. Durante el Pleno, Moreno ha sacado a relucir que la exconsejera de Salud, ahora secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, destinó a conciertos "más de 500 millones" de euros desde el año 2009.

En este sentido, Moreno cuestiona a los socialistas por qué "cuando lo hace el PSOE", los conciertos "tienen un importante perfil social", pero cuando son los populares quienes hacen uso de la ley "en beneficio de Andalucía, entonces es privatización". Y es que la portavoz del PSOE en el Parlamento, María Márquez, hablaba de "robo a la sanidad pública" para "cebar sin control a la sanidad privada". Una situación que, lejos de solucionar los problemas que tiene el sistema sanitario andaluz (y que Moreno "reconoce", según él mismo) los agrava, según los socialistas, que afirman que hay pacientes "que no se ponen el tratamiento de quimioterapia porque no hay sillas".

Por su parte, el también presidente de los populares de Andalucía, Juanma Moreno, defiende los conciertos utilizando argumentos que ya se usaron en la Cámara andaluza. En concreto, fue la entonces consejera María Jesús Montero quien, en junio de 2010, desgranó en "cinco frases" su posición. Según ha recitado Moreno, los conciertos no ponen "en ningún caso en duda el carácter público de la sanidad", así como que los servicios que se prestan "tienen un importante perfil social". Del mismo modo, Montero aseguraba entonces que la concesión de conciertos "no resta calidad" al SAS.

Contratos de emergencias

Se da la circunstancia de que el debate se ha desarrollado apenas 24 horas después de que se haya conocido que los últimos tres gerentes del SAS tendrán que declarar en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla como investigados el próximo mes de noviembre.

Esto, tras la denuncia del PSOE por los contratos de emergencias y fraccionados que firmó la Consejería de Salud durante la pandemia de coronavirus. En concreto, se presentarán ante el juez la actual directora del SAS, Valle García, y sus dos antecesores. Fue la propia gerente quien solicitó declarar ante el juez para "aclarar" las dudas que levanta su gestión durante la pandemia. García afirma estar "tranquila y segura" ya que mantiene que actuó "con honestidad y dentro de la legalidad".

Es la misma línea que ha mantenido hoy el presidente de la Junta. Tras preguntar José Ignacio García (Adelante Andalucía) al presidente por este asunto, Moreno ha calificado de "acertada" y "oportuna" la citación ante el juez ya que, a su juicio, "se aclararán muchas cosas" en relación con unos contratos que, subraya, "salvaron vidas" durante la pandemia.