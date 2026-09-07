Moreno advierte de un "efecto llamada" en Ceuta y carga contra la "indolencia abrumadora" de Sánchez

"Ceuta es un polvorín", ha dicho esta mañana el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del Fórum Europa en Madrid donde el presidente de la ciudad autónoma invadida por decenas de miles de marroquíes el pasado mes de julio, Juan Jesús Vivas, ha protagonizado este evento arropado por numerosos dirigentes del PP.

La situación de Ceuta lejos de mejorar ha ido empeorando durante el mes largo que miles de marroquíes continúan por las calles de la ciudad. El líder del PP-A ha defendido a su homólogo ceutí que está siendo atacado por algunos miembros del Ejecutivo socialista y su aparato mediático. Moreno ha dicho que Juan Jesús Vivas es "un referente de la convivencia" y que por mucho que haga el PSOE "por demonizar" a Vivas los ataques caen "en saco roto".

Vivas, según Moreno, es una persona "prudente, sensata y lo suficientemente madura desde el punto de vista vital para comportarse siempre con máxima lealtad institucional, como ha hecho hasta ahora". Aunque el presidente andaluz ha añadido que "una cosa es que uno sea correcto, educado y leal institucionalmente y otra cosa es aguantar y soportar la dejación de funciones que ha hecho el Gobierno de España, el señor Sánchez en concreto, con la ciudad autónoma de Ceuta". Para el líder del PP-A los ceutíes han soportado más de 40 días de "una dejación de funciones como nunca antes se había vivido en nuestra democracia".

Efecto llamada en Ceuta

Juanma Moreno ha advertido también que si los invasores "que han cruzado la frontera de manera irregular consiguen su objetivo de pasar a la Europa continental, evidentemente, el efecto llamada será enorme y, por tanto, tendremos una nueva sacudida en la frontera de Ceuta y probablemente otra invasión". El presidente andaluz ha dicho que "lo que recomiendan todos los especialistas es que vuelvan a Marruecos, al país de origen" y que esa es "la única solución que tiene ahora mismo el problema".

El presidente de la Junta de Andalucía ha destacado que "para solucionarlo el Gobierno se tiene que arremangar y ponerse a trabajar desde ya". "A día de hoy parece mentira que no tenga fatos precisos de cuantas personas siguen todavía en Ceuta en situación irregular", ha argumentado el líder del PP-A. Ha indicado Moreno que "aquí lo que vemos es una "descoordinación, una falta de planificación y de tensión, y de una indolencia abrumadora por parte del señor Sánchez que es lo que está llevando a una situación caótica en la ciudad de Ceuta, que es un polvorín y puede tener consecuencias imprevisibles si no se soluciona de manera rápida".