La compraventa de viviendas cae casi un 9% en Canarias en marzo

El mercado inmobiliario en el archipiélago canario ha registrado un notable retroceso durante el tercer mes del año. La compraventa de viviendas en Canarias experimentó una caída del 8,9% en marzo respecto al mismo periodo del año anterior, según los últimos datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De este modo, se formalizaron un total de 2.060 operaciones, una cifra que refleja el enfriamiento del sector en las islas frente a una bajada mucho más moderada a nivel nacional, que se situó en un 2,2%.

No obstante, el balance ofrece un ligero respiro si se observa la evolución a corto plazo. Si la comparativa se realiza con el mes inmediatamente anterior, el volumen de transacciones en el sector inmobiliario isleño ha aumentado un 4,9% en su tasa intermensual.

Analizando al detalle las características de los inmuebles comercializados, la inmensa mayoría de las transacciones correspondieron al mercado libre. En concreto, de las operaciones anotadas en el registro en marzo, 2.016 se realizaron sobre viviendas libres, lo que constata el escaso peso de la vivienda pública, con apenas 44 movimientos sobre inmuebles de protección oficial. En cuanto a la antigüedad, la preferencia o disponibilidad sigue decantándose hacia el mercado de segunda mano, con 1.487 operaciones relacionadas con edificios usados frente a las 573 que correspondieron a viviendas nuevas.

El dinamismo patrimonial en Canarias no se limitó únicamente a la compraventa. En total, en marzo se llevaron a cabo 3.337 operaciones sobre viviendas. Sumando a las ya mencionadas, los registros contabilizaron un total de 549 herencias, 94 donaciones y apenas seis permutas.

Si se amplía el foco a la totalidad de las fincas urbanas, durante el mes de marzo se transmitieron en la región 5.842 propiedades. De ellas, la mayor parte cambiaron de manos a través de 3.505 compraventas y 911 herencias, completándose el cuadro con 172 donaciones, 11 permutas y 1.243 operaciones de distinta naturaleza. Por su parte, el ámbito rural registró 845 transmisiones sobre fincas rústicas, englobando 331 ventas, 260 herencias, 64 donaciones y ninguna permuta.

A nivel nacional, el comportamiento del sector ha sido muy dispar. Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que lideró el crecimiento en marzo, anotando una subida interanual del 11,5%. Le siguieron muy de cerca otras regiones como Navarra, con un repunte del 8,21%, y La Rioja, que vio crecer sus operaciones un 5,23%. En el extremo opuesto de la tabla, las caídas más acusadas se las anotaron Cantabria y País Vasco, con desplomes del 15,39% y del 11,58% respectivamente, acompañando a Canarias en los peores puestos del ranking autonómico inmobiliario.