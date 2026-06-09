Clavijo acusa al Estado de "estrangular financieramente" a Canarias con la regla de gasto

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, acusó este martes al Estado de "estrangular financieramente" al archipiélago debido a las limitaciones que impone la regla de gasto. Según afirmó durante el pleno del Parlamento regional, estas restricciones dificultan que la comunidad pueda destinar más recursos a la mejora de los servicios públicos.

Durante la sesión de control en el Parlamento de Canarias, Clavijo ha subrayado que la región se encuentra fuertemente limitada por la vigente regla de gasto. Esta situación provoca que las islas cuenten, paradójicamente, con el "menor margen de endeudamiento" de todo el país. Ante este escenario, el presidente ha reclamado una mayor flexibilidad que permita al Ejecutivo autonómico utilizar su superávit presupuestario para reforzar y optimizar las prestaciones básicas.

La gestión de los servicios públicos

El presidente canario respondía así a una interpelación de Luis Campos, diputado autonómico, quien cuestionó la eficacia de la gestión gubernamental. Campos dibujó un panorama negativo asegurando que, pese a disfrutar de un momento de crecimiento con récord de ingresos y llegada de turistas, la riqueza generada queda en pocas manos. Además, acusó a Clavijo de ser un gestor "incompetente" y de permitir el claro deterioro de los servicios públicos en las islas.

El portavoz de la oposición enumeró diversos conflictos laborales que, a su juicio, evidencian la falta de capacidad del gabinete autonómico. Entre ellos, mencionó las inminentes protestas en la radio y televisión pública canaria, así como las huelgas del personal del transporte sanitario y del colectivo médico. Asimismo, advirtió sobre las quejas de las universidades públicas ante lo que consideran un recorte severo en su financiación institucional.

Frente a estas duras críticas, Clavijo se ha defendido recordando la herencia recibida del anterior gabinete presidido por el socialista Ángel Víctor Torres. "Canarias está mucho mejor que como ustedes la dejaron", ha afirmado con contundencia. El presidente ha remarcado que bajo el denominado Pacto de las Flores la brecha de desigualdad aumentó, mientras que su Administración ha inyectado 300 millones de euros adicionales en el área educativa y ha logrado reducir significativamente las listas de espera sanitarias y los tiempos de intervención quirúrgica.

Más allá de la confrontación política, Clavijo insistió en que las restricciones impuestas por el Estado son el principal obstáculo para ampliar la capacidad inversora de Canarias. En este sentido, ha lamentado seguir a la espera de que el Ejecutivo central apoye un decreto específico para Canarias que logre superar esa barrera normativa. Esto facilitaría disponer de los medios necesarios sin que la estricta contención del déficit impuesta desde Madrid penalice a los contribuyentes que más necesitan del apoyo gubernamental.

Medidas para las islas no capitalinas

Por otro lado, en la misma sesión parlamentaria, el presidente ha detallado la estrategia de su Ejecutivo para impulsar el desarrollo socioeconómico en los municipios menos poblados. Bajo el principio de garantizar oportunidades equitativas en todo el archipiélago, Clavijo ha reconocido que la actual distribución demográfica genera importantes problemas de cohesión, movilidad y riesgo de pobreza, por lo que resulta imperativo apoyar a las islas no capitalinas.

A instancias del diputado popular Manuel García Casañas, quien alertó sobre el grave sobrecoste que supone la llamada doble insularidad en factores clave como la vivienda o la cesta de la compra, Clavijo ha desgranado las iniciativas adoptadas por su gabinete. Entre ellas, ha destacado un firme respaldo a los trabajadores autónomos, medidas para mejorar la conciliación familiar y una apuesta por la educación infantil de cero a tres años, fortaleciendo decididamente a las escuelas rurales unitarias para fijar población y aliviar la carga económica de los estudiantes que deben desplazarse a las capitales.