St. Pedro recupera los sonidos tradicionales en su nueva etapa

El cantante tinerfeño St. Pedro ha decidido dar un giro a su carrera musical y alejarse del circuito del reguetón en Miami para apostar por los ritmos tradicionales de Canarias y América Latina. Según informa la agencia EFE, el intérprete consolida este viraje con la publicación de su nuevo trabajo, Cancionero, un homenaje a los sonidos de raíz que reivindica una manera diferente de entender el panorama artístico actual.

En sus declaraciones, el autor ha analizado la situación del sector cultural en su tierra, reconociendo el talento local pero lamentando la falta de estructura empresarial. "En Canarias siempre ha habido muchísimo talento, pero tiende a morir pobre. Se nos enseña a ser conservadores y hay muy poca ambición en cuanto a generar un negocio", reflexiona el artista. Aunque celebra que figuras como Quevedo o Valeria Castro hayan puesto el foco sobre el archipiélago, mantiene la cautela y advierte de que todavía no existe una verdadera "movida" que se traduzca en una industria consolidada para las nuevas generaciones.

La apuesta de St. Pedro por apartarse de las tendencias estrictamente urbanas como el trap le ha permitido, según él mismo explica, conectar de manera genuina con su público. Tras el lanzamiento de Esta vida que elegí, el artista regresa ahora con Cancionero. Este EP nació con la idea de rehacer salsas emblemáticas, pero terminó convirtiéndose en un proyecto para adaptar grandes baladas de la década de los 2000 a diferentes ritmos de raíz.

Entre las versiones que incluye este disco se encuentran reinterpretaciones de Me dediqué a perderte de Alejandro Fernández o Es por ti de Juanes, quien fue su mentor en un programa de televisión en 2017. El cantante asegura que afrontó estos temas "con una mentalidad de agradecimiento por que existan y poderlos disfrutar", rescatando canciones que forman parte de su memoria musical infantil.

Especial atención merecen sus acercamientos a éxitos como Pero me acuerdo de ti de Christina Aguilera o la transformación a golpe de salsa de Sin miedo a nada de Álex Ubago. St. Pedro aprovecha la ocasión para ensalzar la figura de cantautores españoles clásicos y reivindicar su legado. En su opinión, los artistas de épocas pasadas sentaron unas bases fundamentales, por lo que rechaza que el volumen comercial de la música actual deba minimizar el impacto de esos compositores.

De cara al futuro, el artista planea presentar Cancionero en una gira de conciertos, gran parte de ellos gratuitos en Canarias, mientras trabaja en las fases iniciales de un segundo álbum. Sin embargo, lo que tiene completamente descartado es un regreso al Benidorm Fest, certamen televisivo en el que logró el segundo puesto. Argumenta que volver a presentarse sería "un poco egoísta" y subraya la importancia de dejar sitio para que la gente descubra nuevos talentos en la escena nacional.