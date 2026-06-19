Canarias refuerza su vínculo con Uruguay en el aniversario de Montevideo

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha animado a las empresas de Uruguay a utilizar el archipiélago español como una plataforma intercontinental estratégica para expandir sus negocios tanto hacia Europa como al continente africano. Este llamamiento ha tenido lugar durante la celebración del foro Canarias-Uruguay: del origen al futuro, que se ha desarrollado este jueves en la ciudad de Montevideo.

El encuentro económico y diplomático, que reunió en la Embajada de España a diferentes autoridades políticas y a los representantes de más de cincuenta compañías, se enmarca en los actos de conmemoración del 300 aniversario de la fundación de la capital uruguaya. Se trata de un hito histórico de gran relevancia que fue protagonizado en el año 1726 por casi un centenar de familias canarias que cruzaron el Atlántico.

Durante su intervención ante los inversores locales, el líder del Ejecutivo regional aseguró que el objetivo prioritario de este viaje oficial es lograr que ambos territorios "no solo compartan pasado y presente, sino que escribamos juntos una parte del futuro de nuestra historia". De este modo, se busca fortalecer un vínculo histórico que trasciende lo puramente cultural para adentrarse en el terreno comercial e industrial.

En el plano estrictamente económico, Clavijo expuso los importantes atractivos del archipiélago para la inversión extranjera, sustentados principalmente en su estatus de Región Ultraperiférica de la Unión Europea. El dirigente insular detalló que las islas cuentan en la actualidad con el entorno fiscal más competitivo de todo el continente europeo y garantizan una plena seguridad jurídica a los negocios.

En este sentido, el presidente destacó las innegables ventajas de la Zona Especial Canaria, un instrumento donde el impuesto de sociedades se reduce a un 4 %, una cifra que contrasta fuertemente con el 25 % de la media española. Además, este marco ofrece a las empresas una tributación nula en el reparto de dividendos y contempla deducciones que pueden llegar hasta el 45 % para aquellas producciones vinculadas a la tecnología y el sector audiovisual.

Por su parte, el embajador de España en el país sudamericano, Javier Salido, respaldó abiertamente esta estrategia de integración económica y recordó la fuerte presencia nacional en la zona. Así, subrayó que España se consolida como el principal inversor exterior en Uruguay, acumulando en la actualidad unas existencias que superan los 7.500 millones de dólares y funcionando como la puerta de acceso al Mercosur.

Con el propósito fundamental de allanar el camino y facilitar la instalación de corporaciones sudamericanas en territorio insular, la delegación española presentó el programa Canarias Latam Tech. Este plan de acción busca impulsar la llegada al archipiélago de aquellos proyectos ligados a la innovación industrial, el diseño de software y la creación de contenidos audiovisuales.

Ante el gran interés mostrado por el tejido empresarial local, el viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, adelantó que ambas partes ya trabajan intensamente en la organización de una "misión inversa" antes de que finalice el año. A través de ella, una selección de compañías cruzará el océano para explorar sobre el terreno el ecosistema emprendedor insular. Además, para cimentar esta nueva etapa de fructíferas relaciones bilaterales, Clavijo firmó un memorándum de entendimiento centrado en la sostenibilidad, la protección del patrimonio y la retención del talento.