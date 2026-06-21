Ayer sábado se celebró el tercer Foro de Economía Turística de Lanzarote y menos mal que quedan espacios así para poner un poco de cordura frente a la locura colectiva. Con la destacada presencia de Daniel Lacalle y Carlos Cuesta se pusieron los puntos sobre las íes sin pelos en la lengua contra esa plaga destructiva que son los movimientos antiturismo. Es de una absoluta ridiculez plantear siquiera renunciar a nuestros recursos como destino turístico. Si un recurso no se utiliza y se abandona simplemente deja de ser un recurso. Hay que desterrar de una vez por todas ese buenismo absurdo e intelectualmente imbécil que pretende hacernos creer que sin la visita de los millones de personas que nos eligen cada año nuestra vida y nuestro nivel de confort van a seguir siendo exactamente los mismos pero sin turistas. Es una mentira trágica.

Qué importante y urgente es sentarnos a escuchar ahora a las generaciones de octogenarios y nonagenarios de Canarias. Que nos expliquen mirando a los ojos cómo en esta tierra hace no tanto tiempo lo único que se pasaba era hambre y miseria. No existía absolutamente ninguna oportunidad de prosperar. La única aspiración realista era jugarse la vida para salir de aquí en embarcaciones ilegales, a veces distintas únicamente en el tamaño y en el sistema de propulsión a las que hoy llegan desde África a nuestras costas buscando precisamente lo que nosotros ya tenemos, la prosperidad. Hemos perdido la memoria y el respeto por quienes levantaron las islas de la nada.

Con un archipiélago que tiene más del sesenta por ciento de su suelo y territorio blindado y protegido por ley, todavía tenemos que soportar a quienes se rasgan las vestiduras clamando que el desarrollismo es el gran mal de este siglo para nuestras islas. Últimamente el turismo se ha convertido en la cabeza de turco perfecta, la excusa ideal de una clase política mediocre y de una parte de la sociedad adormecida para justificar sus propios fracasos. Buscan culpar al visitante de la subida de los inmuebles, de la falta de acceso a la vivienda o de la escasez alarmante de construcción de nuevas casas. Todo vale con tal de no mirarse al espejo y reconocer el desastre absoluto provocado por su propia ineptitud.

La incapacidad política para entender principios económicos básicos es sencillamente aterradora. Es el colmo de la ignorancia no comprender algo que no es tan difícil, el mercado se autorregula en base a una ley inmutable de presión de demanda que sigue en continuo crecimiento frente a una oferta escasa, asfixiada y totalmente desincentivada por el intervencionismo. Pero siempre es más fácil señalar al motor económico que asume el gasto que admitir el hundimiento de sus políticas de vivienda.

Menos mal que nos quedan foros como este y voces valientes que se niegan a callar ante la dictadura del pensamiento único. Nos dejan claro que aún hay esperanza y que esta puede seguir siendo una tierra de inmensas oportunidades a pesar del lastre inaguantable de nuestros políticos. Canarias NO tiene límites. Solo basta con creernos de una vez quiénes somos y darnos cuenta del respeto y la admiración con la que nos miran ahí fuera.