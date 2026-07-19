La gangrena electoral

El parón estival no será más que una breve tregua antes de la tormenta. A partir de septiembre, Canarias se adentrará en un curso político y electoral frenético y descarnado de cara a las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2027.

Unos comicios que no se jugarán únicamente en el terreno de las promesas de gestión o los debates ideológicos, sino que estarán completamente condicionados por un goteo incesante de irregularidades, escándalos y procesos judiciales que salpican la geografía del Archipiélago de punta a punta.

La sombra de la sospecha no entiende de colores políticos y afecta de manera directa a la mayoría de las formaciones que ostentan o han ostentado responsabilidades de gobierno. El foco se sitúa ya de forma especialmente acentuada sobre Lanzarote, La Palma y Tenerife, tres islas que se convertirán en el epicentro de un mapa de corruptelas que amenaza con dinamitar los equilibrios internos de los principales partidos.

La incertidumbre es total en las filas socialistas y la propia candidatura de Ángel Víctor Torres pende de un hilo judicial. El socialismo canario, al igual que Carolina Darías, permanece en máxima alerta a la espera del segundo informe de la UCO que está ya sobre la mesa del juez de la Audiencia Nacional. Este documento es clave en la investigación del caso mascarillas y de otras pesquisas abiertas sobre su etapa al frente del Ejecutivo regional. El nerviosismo es inocultable, ya que Darías es la designada para asumir de urgencia el liderazgo del partido en las islas ante una posible imputación sobrevenida de Torres. Una maniobra de control de daños para la que ya calientan en la banda.

Hay frentes abiertos para todos los gustos y pronto empezaremos a informar sobre cada uno de los casos, desde sobrecostes injustificados en infraestructuras hasta alquileres de locales de familiares que jamás llegaron a ocuparse, pasando por compras directas de dirigentes institucionales a proveedores que resultaron ser familia muy directa. En este escenario, iniciaremos una cobertura minuciosa e implacable. Todas estas informaciones marcarán las próximas elecciones y estaremos atentos para contarlas todas.

La reacción de los partidos ante este panorama promete evidenciar de nuevo el divorcio absoluto entre la ética pública y el puro cálculo. En algunos casos, la gravedad de los hechos obligará a las formaciones a buscar relevos de urgencia y a prescindir de nombres relevantes. En otros, los partidos tendrán la desvergüenza de llevar como cabezas de lista a individuos investigados, confiando ciegamente en que el ruido de las urnas tape el eco de los juzgados.

Al final, los votantes asistiremos a una guerra a cara de perro a partir de septiembre. Veremos el lamentable espectáculo de unos y otros lanzándose sus chanchullos políticos a la cabeza, evidenciando que la gangrena de la corrupción afecta de forma indistinta a todas las siglas electorales. Los ciudadanos merecen saber la verdad antes de ir a votar, y aquí nos encargaremos de contarlo todo, caiga quien caiga.