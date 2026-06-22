Luis Padrón, reelegido presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria para un segundo mandato

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria ha reelegido a Luis Padrón como presidente para un segundo mandato. La decisión se ha tomado durante la celebración de su Pleno constitutivo, marcando así la continuidad de un proyecto que busca fortalecer el tejido productivo de la isla en un momento clave para la economía local y nacional.

Según ha informado la propia institución, en esta misma sesión también han quedado formalmente constituidos tanto el nuevo Pleno como el Comité Ejecutivo. Ambos órganos de gobierno ejercerán sus funciones durante los próximos cuatro años. El acto institucional ha estado presidido por el viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, Felipe Afonso El Jaber.

Durante su discurso de investidura, Padrón ha querido mostrar su agradecimiento por la confianza depositada por las empresas grancanarias para que continúe al frente de la entidad. Asimismo, ha querido destacar la enorme responsabilidad que supone formar parte de la dirección de una corporación que trabaja incansablemente al servicio del conjunto del ecosistema productivo insular.

Por su parte, la composición del Pleno refleja la diversidad económica de la región. El órgano está integrado por 60 miembros, de los cuales cuarenta han sido elegidos por sufragio directo. Además, diez vocales actúan en representación de la Confederación Canaria de Empresarios y otros diez corresponden a compañías que realizan una aportación de carácter voluntario a la Cámara.

Entre estas diez corporaciones de gran relevancia se encuentran firmas de la talla de IFA Canarias, Clínica de Urgencia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Grupo Satocan, Inetel Technologies o Dinosol Supermercados. A ellas se suman también Clínica San Roque, Arimotor Gestión, Astilleros Canarios, Binter Canarias y Grupo Martinón-Grumasa, evidenciando un fuerte respaldo del sector privado.

En cuanto a la situación actual de la entidad, el presidente ha asegurado que inician esta nueva andadura desde una posición de indudable fortaleza institucional y económica. Este sólido escenario patrimonial es, según sus palabras, el fruto del riguroso trabajo desarrollado por todo el equipo durante los últimos años de gestión.

Retos económicos

"El propósito de la Cámara continúa siendo promover la actividad económica de Gran Canaria desde una visión integradora y al servicio de todos los sectores productivos de la isla", ha afirmado tajantemente. Para lograrlo, Padrón ha señalado que la estabilidad alcanzada se sustenta en una dirección eminentemente profesional.

El máximo responsable de la corporación también ha recordado el importante papel que desempeña la institución a la hora de atraer inversiones estratégicas. La implantación de proyectos empresariales de ámbito internacional es, a su juicio, una herramienta fundamental que es capaz de generar nueva actividad económica, crear empleo de calidad y abrir oportunidades inéditas en la isla.

En relación con el panorama macroeconómico, Padrón ha admitido que España y el archipiélago canario presentan actualmente indicadores positivos. No obstante, ha advertido de que resulta absolutamente necesario y urgente avanzar hacia una normativa más favorable para el desarrollo y consolidación de la libre actividad empresarial.

En este sentido, el líder cameral ha apuntado directamente a los grandes retos que lastran el crecimiento económico, como son el absentismo laboral y la excesiva carga burocrática. Padrón considera que la necesidad de mejorar la productividad es un desafío ineludible que debe abordarse desde el diálogo franco y la estrecha colaboración entre las administraciones públicas, los empleadores y los trabajadores.

Finalmente, Padrón ha querido reafirmar el férreo compromiso de la entidad para participar de forma proactiva en la búsqueda de soluciones reales. "Durante este segundo mandato, la institución continuará impulsando la competitividad, la internacionalización, la innovación y la generación de oportunidades", ha concluido, ofreciendo la capacidad de acuerdo de la Cámara al resto de actores sociales.