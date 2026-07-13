Canarias avisa de que la crisis migratoria continúa pese a la caída de llegadas

La presión sobre los centros de acogida de menores migrantes en Canarias ha bajado en las últimas semanas, una situación que está permitiendo ofrecer una mejor atención a los jóvenes acogidos. Sin embargo, el Gobierno autonómico insiste en que la crisis migratoria está lejos de haber terminado y mantiene que el archipiélago sigue viviendo una situación de emergencia.

Así lo aseguró este lunes el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, tras la reunión del Consejo de Gobierno. Aunque reconoció la mejora registrada en los recursos de acogida, dejó claro que el objetivo sigue siendo el mismo: modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para implantar un reparto obligatorio de los menores migrantes entre las Comunidades Autónomas.

La intención del Gobierno de Canarias es que las islas no tengan que asumir en solitario esta responsabilidad y que el número de menores tutelados se sitúe en torno a los 750, una cifra que consideran asumible para garantizar una atención adecuada.

Las llegadas caen, pero la preocupación continúa

Los datos reflejan un descenso de la presión migratoria respecto al año pasado. En lo que va de 2026 han llegado a Canarias 4.429 inmigrantes en situación irregular, de los que 314 son menores de edad. Se trata de una reducción del 61 % respecto al mismo periodo de 2025.

Pese a ello, Cabello advirtió de que las cifras actuales no significan que el problema esté resuelto. El Ejecutivo mantiene la preocupación por la evolución de la ruta atlántica y por los retos que planteará la política migratoria europea en los próximos meses.

Dudas sobre el nuevo pacto migratorio europeo

Uno de los principales focos de preocupación del Gobierno canario es la próxima aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Cabello cuestionó que el acuerdo dé respuesta al origen del fenómeno migratorio y considera que Europa sigue actuando únicamente cuando los inmigrantes ya han llegado a su territorio.

Además, expresó su incertidumbre sobre cómo funcionarán los recursos de primera acogida con la nueva normativa. En este sentido, se preguntó cuál será el futuro de los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) y qué protocolos se pondrán en marcha una vez entre en vigor el nuevo marco de la Unión Europea.

El drama humanitario sigue presente

Más allá de la reducción de las llegadas, el portavoz quiso poner el foco en la cara más dramática de la crisis migratoria: las muertes en la ruta atlántica.

Cabello lamentó que todavía no existan datos fiables sobre las personas que pierden la vida intentando alcanzar las costas de Canarias y aseguró que se desconoce cuántos migrantes fallecen cada semana en una de las rutas más peligrosas del mundo.

Para el Gobierno regional, esta realidad demuestra que la crisis migratoria continúa y que las soluciones no pueden limitarse a gestionar las llegadas, sino que deben abordarse también desde el origen y con una respuesta coordinada entre España y la Unión Europea.