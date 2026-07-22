Valle Gran Rey se convierte este sábado en el escaparate de la moda gomera

La segunda edición de la pasarela La Gomera, Moda y Magia reunirá este sábado 25 de julio a más de una quincena de diseñadores y empresas textiles de la isla en el Puerto de Vueltas, en Valle Gran Rey. El desfile comenzará a las 20:00 horas y será de acceso libre hasta completar el aforo.

El evento forma parte del programa impulsado por el Cabildo de La Gomera para fortalecer el sector de la moda insular y dar visibilidad al talento creativo local. Sobre la pasarela se presentarán las colecciones para la próxima temporada, fruto del trabajo desarrollado durante los últimos meses por los participantes en esta iniciativa.

La propuesta contará con la participación de más de quince diseñadores y marcas vinculadas al proyecto La Gomera, Moda y Magia, consolidado como un escaparate para promover la creatividad, la artesanía y el emprendimiento en la isla.

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, ha destacado que esta segunda edición llega tras la buena acogida de la primera pasarela, que sirvió para proyectar el talento textil gomero dentro y fuera del archipiélago. Además, subrayó que este tipo de iniciativas contribuyen a diversificar la economía insular y a generar nuevas oportunidades para el tejido empresarial.

La organización cuenta con la colaboración de la delegación de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife en La Gomera y el respaldo de Proexca, con el objetivo de seguir impulsando la profesionalización y la proyección exterior del sector de la moda de la isla.