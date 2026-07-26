Los canarios recurren al 'última hora' para reservar las vacaciones

La forma de organizar las vacaciones ha cambiado este verano entre los canarios. Atrás queda la costumbre de reservar con meses de antelación para conseguir mejores precios. Este año, la mayoría ha preferido esperar hasta los últimos días antes de viajar, una decisión marcada por la incertidumbre internacional y por el fuerte encarecimiento de los vuelos y los hoteles.

El gerente de la Asociación Canaria de Agencias de Viaje y Turoperadores (Acavyt), Francesco Delli-Paoli, explica que el mercado de última hora "ha sido el auténtico protagonista" de esta campaña estival. Durante los primeros meses del año hubo muchas consultas y reservas bloqueadas, pero los clientes retrasaron la compra definitiva hasta tener mayor seguridad sobre la situación internacional y encontrar mejores oportunidades.

El fin del boom tras la pandemia

El sector turístico también asume que la etapa de crecimiento extraordinario vivida tras la pandemia ha terminado. Delli-Paoli considera que mantener aumentos de dos dígitos cada verano era "insostenible", aunque valora positivamente que las agencias estén logrando mantener unos niveles de facturación similares a los de los últimos años.

Pese a que viajar cuesta más, los canarios no parecen dispuestos a renunciar a sus vacaciones. Lo que cambia es el destino. Cuando un viaje previsto se sale del presupuesto, muchas familias optan por alternativas más económicas en lugar de cancelar sus planes, lo que permite que la demanda siga siendo elevada.

Asia pierde fuerza y América gana terreno

Uno de los cambios más evidentes de este verano está en el mapa de destinos. La incertidumbre generada por los conflictos en Oriente Medio ha provocado prácticamente un "apagón total" de la demanda hacia Asia.

En cambio, América gana protagonismo. Estados Unidos y el Caribe continúan siendo dos de los destinos favoritos, impulsados además por las ofertas de última hora de los turoperadores. También crecen con fuerza países como Colombia, Perú o la Patagonia, que ofrecen una buena relación entre calidad y precio.

Marruecos resiste pese a los cambios en las conexiones

En África, los viajes de naturaleza a países como Gambia o Senegal mantienen su atractivo, aunque Marruecos continúa siendo uno de los destinos internacionales preferidos por los canarios.

Eso sí, el cierre de la ruta directa de Binter con Marrakech ha cambiado el mercado. Buena parte de esa demanda se canaliza ahora a través de Ryanair, una compañía cuyos clientes suelen contratar directamente los vuelos, sin pasar por las agencias de viaje.

El barco sigue siendo el rey entre islas

Los desplazamientos dentro del archipiélago también mantienen un buen ritmo este verano. En este caso, el barco sigue siendo la opción favorita de los residentes porque permite viajar con el vehículo propio, una ventaja que ayuda a compensar el elevado precio de los alojamientos.

En la Península, la cornisa cantábrica continúa siendo una apuesta segura para los viajeros canarios. Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco siguen atrayendo por sus temperaturas más suaves, sus paisajes y su oferta gastronómica. En el sur, Cádiz mantiene su posición como uno de los destinos estrella.

Europa del Este gana peso

En el ámbito europeo, las agencias detectan un creciente interés por países como Albania, Croacia o Eslovenia, que cada vez reciben más viajeros procedentes de Canarias.

Aun así, los grandes clásicos siguen dominando las reservas. Reino Unido, Francia, Italia o el tradicional circuito por Praga, Budapest y Viena continúan siendo las opciones más demandadas por quienes deciden pasar sus vacaciones en Europa.