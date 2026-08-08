Canarias activa la prealerta por el eclipse parcial de sol del 12 de agosto

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias pondrá en marcha el próximo 12 de agosto la fase de prealerta del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil (Plateca). Esta decisión autonómica responde a la expectación generada por el fenómeno astronómico que cruzará los cielos de las islas y que concentrará a multitud de observadores.

El Gobierno persigue de este modo asegurar la coordinación operativa y logística ante un presumible aumento de los desplazamientos. La medida preventiva tiene especialmente en cuenta el elevado riesgo de que se desaten incendios forestales, dado que las cumbres y medianías del archipiélago son áreas muy sensibles a la aglomeración de personas durante los meses de verano.

Por este motivo, las autoridades autonómicas y locales perfilan ya un dispositivo especial de seguridad enfocado en el tráfico y en la contención de multitudes espontáneas. Desde los cabildos y los ayuntamientos se insistirá en la recomendación de presenciar el evento desde lugares próximos y seguros, con el fin de evitar colapsos en las vías de montaña.

Uno de los factores que más preocupa a los servicios de emergencias es la llegada masiva de vehículos a zonas de vegetación seca. En estos enclaves, un simple catalizador caliente o un comportamiento negligente con las colillas puede originar un fuego. Si esto sucediera, se activarían de forma inmediata los protocolos del plan forestal autonómico (Infoca).

A los peligros medioambientales se suman los sanitarios. Permanecer largo tiempo a la intemperie bajo las altas temperaturas estivales eleva el riesgo de sufrir síncopes o golpes de calor. Además, la posible irrupción de calima empeoraría las patologías respiratorias de los ciudadanos y mermaría drásticamente la visibilidad, lo que daría pie a la intervención del plan de meteorología adversa (Pefma).

En el ámbito del transporte, las carreteras estrechas o de acceso único podrían verse colapsadas. Esto impediría el paso urgente de ambulancias y camiones de bomberos. Asimismo, el éxodo masivo tras el final del evento astronómico amenaza con superar la capacidad de las líneas de guaguas y ferris, dejando a muchos usuarios atrapados y sin transporte alternativo.

Para evitar este escenario, las instituciones aconsejan priorizar el transporte público y obedecer en todo momento las indicaciones oficiales. A estos contratiempos logísticos se une el hecho de que muchas personas acudirán a zonas de costa, donde la disminución repentina de la luz y el término del horario de los socorristas podrían elevar el riesgo de ahogamiento.

El Ejecutivo autonómico hace hincapié también en la protección ocular. Resulta indispensable recordar que las gafas de sol convencionales, las radiografías o los cristales ahumados no son métodos válidos. El material adquirido debe llevar el marcado CE y cumplir estrictamente la normativa europea, sin presentar rayaduras ni defectos para evitar daños irreversibles en la retina.

Con la prealerta del Plateca, Canarias pretende integrar a todos los actores clave, desde el Servicio de Urgencias Canario hasta la Policía Canaria y el Cecoes 112. De igual forma, el Instituto de Astrofísica de Canarias proporcionará asesoramiento científico continuo para garantizar que esta cita astronómica transcurra con total normalidad y sin incidentes destacables.