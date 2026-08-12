Prohibido subir al Teide para ver el eclipse o las Perseidas

El Cabildo de Tenerife, presidido por la coalición de turno, ha anunciado la activación de un contundente "dispositivo especial de regulación del tráfico" que, en la práctica, se traduce en una prohibición encubierta para los vehículos particulares que pretendan acceder al Parque Nacional de El Teide y a la corona forestal durante este miércoles y jueves.

La excusa esgrimida por la corporación insular es la coincidencia del eclipse total de Sol y el máximo de actividad de la lluvia de estrellas de las Perseidas, eventos que, a juicio de la administración, justifican un férreo control policial sobre el ciudadano común.

Un despliegue policial para cortar el paso al ciudadano

Las restricciones no serán anecdóticas. Se aplicarán a rajatabla durante las tardes y noches de ambas jornadas, desde las 17:00 horas hasta las 05:00 horas de la madrugada, mediante un sistema que el Cabildo califica de "dinámico", pero que establece un auténtico embudo en los principales accesos de la isla.

La corporación ha dispuesto cuatro puntos de control de acceso estratégicos donde los agentes regularán y vetarán la entrada de vehículos:

La Orotava (TF-21)

(TF-21) La Esperanza (TF-24)

(TF-24) Chío (TF-38)

(TF-38) Vilaflor (TF-21)

Para evitar que los conductores lleguen a las zonas restringidas, se desplegarán además puntos de información en Chío, La Esperanza, La Orotava y Arafo, cuyo objetivo real es desviar el tráfico particular hacia "itinerarios alternativos".

Bajo el habitual paraguas de la "seguridad", la "preservación de valores naturales" y el ecologismo de salón, el Cabildo impide el libre acceso bajo el pretexto de evitar colapsos y facilitar evacuaciones. Sin embargo, la realidad es que el ciudadano que paga sus impuestos se quedará sin poder disfrutar de un fenómeno natural desde su propio vehículo.

Quiénes SÍ pueden pasar: Solo se salvarán de la quema los vehículos de transporte de mercancías, el transporte público, guaguas de más de nueve plazas, servicios de emergencia, personal autorizado y aquellos privilegiados que estén alojados en los establecimientos hoteleros del interior del Parque. El resto de los españoles, vetados.

Monopolio del transporte y gasto público

Como viene siendo habitual en las políticas de restricción al vehículo privado, la alternativa impuesta pasa por caja. La consejera de Movilidad, Eulalia García, se ha apresurado a anunciar que la compañía pública de transportes Titsa pondrá en marcha un servicio extraordinario de guaguas —autobuses— desde La Orotava, La Esperanza y Vilaflor entre las 18:30 y las 01:30 horas. Una medida que fuerza a los ciudadanos a someterse a los horarios y rutas de la empresa pública si quieren acceder al Parque Nacional.

El despliegue burocrático y de personal para vigilar al ciudadano será masivo. El operativo movilizará a efectivos de Carreteras, Seguridad, Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local, Policía Autonómica, Cruz Roja, Bomberos y el Grupo de Emergencias (GES), todos ellos coordinados por el Cecopin. Un gasto de recursos mastodóntico para blindar el monte tinerfeño.

A pesar de la evidencia de los cortes, el Cabildo ha querido maquillar la medida asegurando de forma un tanto cínica que "no supone un cierre total de las carreteras", sino una "regulación temporal". Una matización semántica que no oculta el fondo de la cuestión: el enésimo ataque a la libertad de movimiento de los ciudadanos frente al habitual intervencionismo de la administración pública.