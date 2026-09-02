Pillado realizando tres vertidos ilegales en un barrio de Arrecife

El Ayuntamiento de Arrecife se ha hecho eco de un nuevo vertido ilegal en un barrio de la capital lanzaroteña.

Un hombre ha sido captado por las cámaras de vigilancia mientras realizaba tres vertidos ilegales consecutivos en Argana Alta, según ha informado el Consistorio capitalino en redes sociales.

Según han informado desde el ayuntamiento, el autor, que ya ha sido identificado, podría tener que pagar una sanción de hasta 30.000 euros, como marca la Ordenanza municipal de Limpieza y Sostenibilidad.

Además, el concejal de Limpieza de la corporación, Jacobo Lemes, ha resaltado que estos actos tendrán sus consecuencias. "Quien decide incumplir las normas debe saber que las cámaras están ahí y que, cuando se pueda identificar al responsable, se tramitará la correspondiente denuncia".

Los vecinos de Arrecife también comparten esa misma opinión, así lo han mostrado en redes sociales. "Muy bien, debería caerle la del pulpo", ha comentado un usuario. Los ciudadanos desean que esas sanciones se hagan efectivas a todo el que cometa imprudencias de ese tipo. "Que le apliquen la ley correspondiente y por supuesto la sanción, así verán que la basura y enseres van en sus contenedores y punto limpio", ha demandado otro usuario.

No es la primera vez que el ayuntamiento informa de diferentes casos similares, es habitual que Arrecife viva con esos problemas. Así lo describen los residentes en la ciudad. "En ese punto limpio yo tiro la basura casi siempre y todos los días esta igual, personas que tiran enseres fuera de los contenedores". "Allí siempre hacen lo mismo", critica otra mujer.