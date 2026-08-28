El Gobierno de Canarias impulsa junto al Cabildo la transformación ambiental de los accesos a Arrecife

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Infraestructuras que dirige Francisco Javier González, ha aprobado de manera definitiva el proyecto de restauración ambiental de las márgenes de la LZ-3, vía que actúa como circunvalación de Arrecife. La actuación cuenta con un presupuesto de 1.825.000 euros y un plazo de ejecución de 12 meses orientados a recuperar el entorno de la infraestructura viaria y corregir los impactos paisajísticos acumulados.

Pantallas acústicas, picón negro y vegetación autóctona

El plan de intervención contempla la revegetación de las márgenes y enlaces de la arteria viaria, la retirada de especies exóticas invasoras y el reemplazo del rofe rojo por picón negro para unificar el paisaje. Para reducir la contaminación acústica en las zonas habitadas limítrofes, se contempla la colocación de pantallas de insonorización en los tramos próximos a viviendas. Los trabajos se completarán con la limpieza de restos vegetales y residuos, la instalación de una red de riego independiente, la habilitación de drenajes sostenibles, el remate decorativo con piedra basáltica y la disposición de elementos antideslumbramiento en la mediana.

Criterios de sostenibilidad e intervenciones futuras

Desde el departamento autonómico han subrayado que el proyecto responde a las directrices fijadas por el informe BIOCRIT y los compromisos del Pacto por el Paisaje de Lanzarote, adaptando la infraestructura a la realidad medioambiental insular. Asimismo, la Viceconsejería de Infraestructuras prevé extender este tipo de actuaciones de embellecimiento y restauración ecológica a otros ejes viarios principales de la isla en coordinación con el Cabildo de Lanzarote.