Aumento de las temperaturas este jueves en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto una subida de temperaturas en Canarias para este jueves, con cielos despejados y calima ligera en altura, como en la isla de Lanzarote.

El calor seguirá presente en el Archipiélago, según informa la agencia meteorológica, concretamente, en la isla de Tenerife (Santa Cruz) y Lanzarote (Arrecife), en las que se alcanzan hoy, los 30 y 31 grados. En el caso de la isla de Gran Canaria (capital) se llega a los 28 grados.

Este jueves, 3 de septiembre, la Aemet prevé que en Lanzarote y Fuerteventura se va a contar con intervalos de nubes bajas y altas, abriendo amplios claros durante la tarde. En el resto de islas, el cielo va a estar poco nuboso o despejado en general, con algunos intervalos nubosos el norte. La calima llega ligera en altura sobre las islas orientales. Mientras que las temperaturas mínimas vienen sin cambios, o en ligero descenso en las islas occidentales.

Además, las máximas llegan sin cambios en costas y en ligero a moderado ascenso en zonas de interior. Se alcanzan de 30 a 32 grados en vertientes orientadas al sur de las islas. El viento sopla del nordeste flojo a moderado, con rachas máximas de 38 kilómetros por hora en Agaete, 49 en Hermigua (La Gomera) y 40 en Santa Cruz de Tenerife.

Predicción de tiempo para el viernes

Este viernes, 4 de septiembre, Canarias contará con nubosidad alta en general, con intervalos de nubes bajas en vertientes norte, sin descartar algún intervalo de evolución en el interior de las islas centrales durante la tarde, donde habrá baja probabilidad de alguna precipitación débil.

La calima seguirá ligera en altura, junto con las temperaturas mínimas, que estarán en ligero ascenso, que podrá ser moderado en zonas de interior. Las máximas también vendrán con pocos cambios, salvo ligero a moderado descenso en Lanzarote y Fuerteventura, así como ligero descenso en zonas de interior de las islas centrales. La Aemet destaca que se podrán alcanzar de 30 a 32 grados en vertientes orientadas al sur de las islas, con 31 grados en Santa Cruz de Tenerife y 30 en Arrecife.

Además, el viento moderado del norte en las islas orientales y del nordeste en las occidentales, con intervalos de fuerte durante la tarde en zonas bajas expuestas, cuando no se descarta alguna racha localmente muy fuerte. Las máximas en rachas de viento seguirán en La Gomera, Gran Canaria y Lanzarote, con rachas de viento soplando a 38 kilómetros por hora en Agaete, 43 kilómetros por hora en Hermigua y 33 kilómetros por hora en Tías.