Conexión directa desde Tenerife a Montreal a partir de junio de 2027

La isla de Tenerife amplía su ruta aérea con Canadá a partir de junio de 2027. La compañía canadiense mantendrá la conexión entre Tenerife y Montreal durante todo el año y operará la ruta con su nuevo Airbus A321XLR, equipado con la clase Signature con asientos-cama.

Con el objetivo de reforzar así la conectividad directa entre Tenerife y Canadá y ampliando las posibilidades de viaje entre la isla y Norteamérica durante los doce meses del año.

La conexión Tenerife-Montreal en verano se suma a los vuelos directos que Air Canadá opera entre Tenerife y Toronto en la temporada de invierno, consolidando la presencia de la compañía canadiense en la isla y reforzando la posición de Tenerife como puerta de entrada a Europa para el mercado norteamericano.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, señala que "la decisión de Air Canadá de convertir la conexión con Canadá en una ruta operativa durante todo el año constituye una excelente noticia para Tenerife y confirma el atractivo y el potencial de nuestro destino en el mercado canadiense".

Afonso destaca que "desde el Cabildo estamos trabajando para que Tenerife disponga de una conectividad aérea cada vez más sólida, diversificada y estable, especialmente con aquellos mercados internacionales que pueden aportar un visitante de mayor valor y contribuir a reducir la dependencia de los mercados tradicionales".

En este sentido, considera que "Canadá representa una oportunidad estratégica para Tenerife y esta ampliación nos permite avanzar en nuestro objetivo de posicionar la isla en Norteamérica no solo como un destino vacacional, sino también como un territorio de oportunidades para el turismo de naturaleza, la gastronomía, la cultura, los cruceros, el segmento MICE y otros productos vinculados a la economía del visitante".

Por su parte, la CEO de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, subraya que "la ampliación de la ruta con Montreal durante todo el año representa un importante avance en el posicionamiento de Tenerife en Canadá y Norteamérica, un mercado en el que llevamos varios años trabajando y que presenta un elevado potencial de crecimiento".

El director de Ventas para España y Portugal de Air Canadá, José Blazquez, señala que: "estamos encantados de ampliar nuestro servicio entre Tenerife y Montreal para operar durante todo el año, ofreciendo a nuestros clientes y a los miembros de Aeroplan una mayor variedad de opciones y flexibilidad a la hora de viajar entre Tenerife y Canadá. Tenerife es un destino importante dentro de nuestra red y ampliar el servicio durante todo el año refuerza aún más nuestra presencia en España, al tiempo que proporciona a los viajeros de las Islas Canarias un cómodo acceso a nuestra extensa red a través de Montreal".

Una conexión estratégica con el mercado norteamericano

La ruta entre Tenerife y Canadá permitirá además aprovechar la posición de Montreal como uno de los principales centros de operaciones de Air Canadá, facilitando las conexiones de los pasajeros procedentes de Tenerife con una amplia red de destinos de Canadá, Estados Unidos, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica.

La ampliación de la ruta se enmarca en el crecimiento de la red internacional de Air Canadá previsto para el verano de 2027, que contempla nuevos destinos y rutas, así como incrementos de capacidad en diferentes mercados estratégicos.

Operación con el nuevo Airbus A321XLR

Air Canadá operará la ruta Tenerife-Montreal con su nuevo Airbus A321XLR, un modelo de nueva generación diseñado para realizar vuelos de largo radio con una mayor eficiencia y que permite a la aerolínea conectar destinos que anteriormente requerían aeronaves de fuselaje ancho.

La aeronave incorpora la clase Signature de Air Canadá, con asientos completamente reclinables que se convierten en cama, además de la clase Turista. El A321XLR de Air Canadá dispone de una configuración de 182 plazas, con 14 asientos en Signature Class y 168 en Economy.