Grabados deshaciéndose de una lavadora en las calles de Arrecife

Dos personas han sido grabadas deshaciéndose de una lavadora en la vía pública en Lanzarote. En la capital lanzaroteña, un vecino de la zona ha pillado a dos individuos abandonando el electrodoméstico en la calle Tajaraste.

Acto seguido, el ciudadano puso el vídeo a disposición de la Unidad de Medio Ambiente y Residuos Sólidos, que más tarde, logró identificar a los responsables.

Tras lo ocurrido, la concejalía de Limpieza de la capital vuelve a alzar la voz para acabar con este tipo de actitudes, en las que la colaboración ciudadana es indispensable. El concejal, Jacobo Lemes Duarte, pone en valor el "trabajo de los agentes especializados" y agradece la "colaboración" del ciudadano que alertó de este vertido.

Nuevo vertido en la capital

Son habituales las críticas en redes sociales en referencia a estos comportamientos en toda la ciudad. Teniendo en cuenta que son noticias que reiteradamente afectan a Arrecife. Durante la semana se conocía que un hombre fue captado por las cámaras de vigilancia mientras realizaba tres vertidos ilegales consecutivos en Argana Alta, según informó el Consistorio capitalino.

En este suceso en concreto, los ciudadanos tampoco han querido quedarse callados. "Yo intento estar al margen de todo esto, pero ya se está yendo de madre", ha comentado uno de ellos. Desde su posición de denuncia, algunos, han dejado claro cómo habría que actuar para que dejaran de pasar estos sucesos. "Si todos los vecinos tiráramos del carro y valoráramos nuestro barrio, cosas como esta no pasarían" y como medida proponen una multa que haga escarmentar a los responsables. "Espero que a la persona responsable le caiga la sanción que se merece por depositar enseres en la vía pública", ha finalizado este vecino arrecifeño.

Otros siguen mandando consejos de cómo ser un ciudadano ejemplar y tirar los enseres en el lugar adecuado. "Para eso están los puntos limpios. Entre todos, debemos cuidar y respetar nuestro barrio", ha sentenciado.