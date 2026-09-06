El Tenerife se queda con un punto tras adelantarse en Zubieta

El conjunto blanquiazul se adelanta ante la Real Sociedad B tras un gol de Fabricio y ve cómo le anulan dos tantos antes de que el filial txuri-urdin consiga el empate en el tramo final.

El CD Tenerife sumó un punto en su visita a Zubieta después de empatar 1-1 ante la Real Sociedad B en un encuentro intenso, con alternativas y marcado por las ocasiones que tuvieron ambos equipos. Los blanquiazules fueron de menos a más y dispusieron de las mejores oportunidades durante buena parte de la primera mitad, aunque no lograron transformar su dominio en una ventaja mayor.

El conjunto local quiso llevar el peso del encuentro a través de la posesión, pero el Tenerife supo encontrar espacios y generar peligro con acciones directas y a balón parado. En el minuto 26, Enric Gallego ya avisó con un remate de cabeza que se marchó rozando el poste.

Tres minutos después llegó una de las acciones más polémicas del encuentro. Gallego consiguió superar a Aitor Fraga tras un centro al segundo palo de Víctor Moreno, que había recogido un saque de esquina pasado. Sin embargo, el colegiado Domínguez Cervantes anuló el tanto al señalar una falta previa del delantero sobre el central Luken Beitia.

El Tenerife siguió buscando el gol tras el descanso y volvió a encontrarse con el árbitro como protagonista. En el minuto 50, Nacho Gil marcó, pero la acción quedó invalidada por fuera de juego en el inicio de la jugada.

Fabricio pone al Tenerife por delante

La insistencia blanquiazul terminó encontrando recompensa en el minuto 58. Dani Díaz puso un centro desde la derecha que obligó a Dani Martín a intervenir con una gran estirada. El rechace cayó en la frontal y, después de que Juanjo Sánchez bloqueara el intento de Álex Lebarbier y el balón acabara estrellándose en el travesaño, Fabricio aprovechó un despeje defectuoso para sacar un potente disparo ajustado al palo derecho y colocar el 0-1 en el marcador.

El Tenerife tenía el partido donde quería, pero la Real Sociedad B no bajó los brazos. El filial guipuzcoano adelantó líneas en busca del empate y encontró su premio en el minuto 81.

Una asistencia en profundidad de Jon Balda permitió a Javier Soroeta plantarse ante Dani Martín. El recién ingresado resolvió con calidad y elevó el balón por encima del guardameta blanquiazul para establecer el 1-1 definitivo.

En los últimos minutos, el Tenerife tuvo que resistir el empuje local. Astiazarán estuvo cerca de completar la remontada, pero su disparo cruzado se marchó desviado por muy poco. El conjunto blanquiazul se lleva así un punto de Zubieta después de un partido en el que tuvo ocasiones suficientes para haber conseguido un premio mayor.

El próximo partido del Tenerife

El conjunto blanquiazul volverá a la competición el domingo 13 de septiembre, cuando recibirá al CD Leganés en el Heliodoro Rodríguez López. El encuentro está previsto para las 20:00 horas.