Goya Todelo, galardonada con el Premio FesTVal Lanzarote 2026

La actriz lanzaroteña, Goya Toledo ha sido galardonada con el Premio FesTVal Lanzarote 2026. Un reconocimiento, con el que el conocido Festival de Televisión, que se celebra en Vitoria, su trayectoria profesional en el cine y la televisión.

La entrega del premios tendrá lugar el próximo sábado 12 de septiembre, a partir de las 20.00 horas, en el Palacio de Congresos Europa de la capital alavesa, en la Gala de Clausura del FesTVal 2026, ha informado el festival en un comunicado.

Este 2026, el festival televisivo se desarrollará desde el 7 al 12 de septiembre, con diferentes entregas de galardones a profesionales, programas y series más destacados televisivamente.

Una gran trayectoria nacional e internacional

La actriz canaria, nacida en Arrecife, cuenta con numerosas participaciones en diferentes series y películas, entre ellas, Los hombres de Paco (Antena 3), Acusados (Telecinco), Las trece rosas y El desconocido, entre muchos otros proyectos destacados.

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Además, ha estado nominada en tres momentos al Goya a la Mejor Actriz de Reparto, por Marsella y Maktub, y Actriz Revelación por Mararia.

El cabildo de Lanzarote ha querido dar la enhorabuena a la actriz por este galardón tan merecido. "Celebramos este reconocimiento a sus más de tres décadas de trayectoria profesional en el cine y la televisión". Además, han recordado la colaboración entre el Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz y Lanzarote, que cuenta con otro festival propio en la isla canaria, llamado Meetings FestVal Lanzarote.