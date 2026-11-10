Sánchez camufla su desidia en Canarias

Ya a comienzos del pasado mes de julio, el líder del PP Alberto Núñez Feijóo advirtió desde Tenerife que las islas Canarias requerían con urgencia "una política migratoria firme, ordenada y europea" ante la dejadez y abandono del Gobierno central que ya entonces provocaba el desbordamiento de las infraestructuras del archipiélago. Las estadísticas oficiales de los Balances de Inmigración Irregular del Ministerio del Interior ya reflejaban por aquel entonces cómo durante la etapa de gobierno de Mariano Rajoy, los registros estatales documentaron una contención casi total de la ruta atlántica, alcanzando mínimos históricos de apenas 2.695 inmigrantes en todo su mandato. Esta desactivación no fue porque sí, sino el resultado de una política exterior enfocada en la cooperación policial en origen y la solidez de los acuerdos con países como Senegal y Mauritania. Al frenar las salidas desde la costa africana, el Estado cumplía su función básica de control fronterizo y libraba a las administraciones insulares de soportar la inmensa carga financiera de una crisis permanente.

Por el contrario, los mismos registros del Ministerio retrataban bajo el mandato de Pedro Sánchez un colapso estructural sin precedentes, fulminando cualquier marca histórica al superar la barrera de las 46.000 entradas en el último ejercicio. Los continuos bandazos diplomáticos de Moncloa en el norte de África, sumados a una evidente falta de previsión y al "efecto llamada" de su irresponsable política de regulación masiva de inmigrantes, han reactivado la ruta marítima más letal hacia Europa.

Con estos antecedentes, y ante la llegada de más de 6.000 inmigrantes en los últimos días a la isla de El Hierro, que cuenta con poco más de 12.000 habitantes, es del todo lógico que Santiago Abascal o el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, hayan denunciado la "invasión" y la saturación de los servicios públicos de El Hierro al tiempo que han reclamado el despliegue de Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) y de nuestras Fuerzas Armadas. Otro tanto cabe decir de la indignación de los vecinos de La Restinga, que han acordado concentrarse cada día a las 17:30 horas en el puerto y comenzar una recogida de firmas para exigir respuestas a las administraciones ante la crisis migratoria.

Lo que no tiene lógica alguna es que el Gobierno camufle sin enmendar su persistente desidia con una declaración de emergencia migratoria que básicamente va a consistir en echar mano del dinero del contribuyente para habilitar más plazas en centros de titularidad y para financiar, no la repatriación de quienes han entrado ilegalmente en El Hierro, sino su traslado a otras islas del archipiélago y a la península. Está visto que Sánchez sigue instalado en la creencia de que solucionar el problema de la entrada masiva de inmigrantes consiste en esparcir el problema por toda España. Pero ni la regulación masiva de inmigrantes ni su distribución por toda España resuelven el problema, sino que lo acrecientan y lo incentivan.

Aunque la invasión de inmigrantes de El Hierro no tenga el mismo carácter que la sufrida por Ceuta —esta última no sólo ha sido cuantitativamente mayor sino que ha sido instigada por un gobierno como el de Marruecos que reclama la soberanía del territorio español invadido—, ambas se alimentan del efecto llamada de las regulaciones masivas del Gobierno y de la renuencia de nuestro Ejecutivo a repatriar a quienes ilegalmente han llegado a nuestras costas. Precisamente este martes, un marroquí que entró a nado en Ceuta y que ha comparecido como testigo ante la juez Tardón ha relatado cómo se decidió tras escuchar "que Pedro Sánchez iba a regularizar a todo el que entrara".

Mención aparte merece la desidia —cuando no complicidad— de Sánchez ante el hecho de que la burocracia climática de Bruselas castigue con impuestos y tasas verdes a los puertos de Canarias mientras financia la red de megapuertos de Marruecos. Pero lo que es evidente es que, en lugar de implicar a la Unión Europea en la defensa de la frontera sur, en lugar de llegar a acuerdos con los países de origen para la repatriación inmediata de los inmigrantes ilegales, y en lugar de llevar a cabo un mayor despliegue de nuestras Fuerzas Armadas contra la inmigración ilegal, el Gobierno de Sánchez se dedica a hacer lo mismo que nos ha traído hasta aquí. Se atribuye falsamente a Einstein la acertada afirmación de que "locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes". Pero precisamente en eso consiste la enajenada política migratoria de este Gobierno.