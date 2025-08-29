Mañueco anuncia un plan con ayudas y nuevas medidas para prevenir incendios en Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha comparecido en las Cortes autonómicas para anunciar la apertura de un proceso de diálogo con todos los sectores implicados en la gestión forestal y la prevención de incendios. La iniciativa se enmarca en la respuesta del Ejecutivo autonómico a la ola de incendios registrada en agosto, que ha afectado a más de 141.000 hectáreas en la Comunidad.

Fernández Mañueco ha explicado que la Junta escuchará propuestas de fuerzas políticas, agentes del Diálogo Social, agricultores, ganaderos, colegios profesionales, universidades, empresas forestales y tecnológicas, administraciones locales y diputaciones, además de comunidades autónomas y la Administración del Estado. El objetivo, ha subrayado, es generar espacios de encuentro y medidas útiles que mejoren la gestión preventiva de montes y bosques.

En su intervención ha recordado que en los primeros 23 días de agosto se registraron 348 incendios en la Comunidad, con especial incidencia en León, Zamora, Salamanca, Ávila y Palencia. Los grandes incendios, que superan las 500 hectáreas, arrasaron un 31 % de terreno forestal arbolado, un 11 % forestal desarbolado, un 43 % de matorral, un 7 % de pastizal, un 8 % agrícola y un 0,5 % de otros usos.

Refuerzo del operativo INFOCAL

El presidente subrayó que la prioridad de la Junta ha sido proteger a la población, lo que llevó a la evacuación de 203 pueblos, con casi 20.000 personas. El operativo está formado por 4.720 profesionales forestales, más del 70 % personal público, con medios activos los 365 días del año. Cuenta con 33 aeronaves, 210 cuadrillas helitransportadas, 391 autobombas y vehículos pick-up, 32 retenes de maquinaria y 363 puestos de vigilancia.

El presupuesto destinado al operativo asciende a 200 millones de euros, el doble que al inicio de legislatura, de los que 126 millones se destinan a extinción. La Junta ha mejorado las condiciones laborales del personal, reducido la temporalidad y reforzado los mandos con 28 nuevas plazas de operador y 40 técnicos. También se han renovado autobombas, mejorado bases aéreas, adquirido nuevos vehículos e instalado más cámaras de seguridad.

Prevención y aprovechamiento forestal

La Junta ha triplicado la inversión en prevención hasta los 74 millones de euros, lo que convierte a Castilla y León en la comunidad con mayor inversión en este ámbito. Las actuaciones incluyen trabajos en montes públicos y privados, ayudas a desbroces y trabajos preventivos en áreas próximas a los pueblos, con 10 millones de euros invertidos en 2024.

Además, se ha impulsado el aprovechamiento de biomasa, con 188.000 toneladas de restos forestales extraídas en 2024, destinadas a redes de calor que cuentan con una inversión autonómica de 47 millones, dentro de un plan global de 221 millones. Entre otras medidas, se han actualizado el Plan INFOCAL, la Ley de Montes y el Decreto de aprovechamiento forestal privado, y se ha puesto en marcha la plataforma INFORCYL y un sistema de cálculo de riesgo.

Plan de reconstrucción y ayudas

En materia de recuperación, la Junta aprobó el 20 de agosto un Plan integral con 45 medidas y un presupuesto inicial de 114 millones de euros. Incluye ayudas de hasta 185.000 euros para viviendas destruidas, 500 euros para familias desalojadas y 5.500 euros para agricultores, ganaderos y negocios de localidades evacuadas.

Ya se han distribuido 2,7 millones de kilos de forraje y pienso para 215 ganaderías y 40.000 animales, así como ayudas para 260 colmenas. Se han concedido 460 ayudas directas de 5.500 euros al sector agroganadero, 14 ayudas a negocios por 77.000 euros y 2,4 millones para contratar a 210 desempleados en 107 municipios.

Programa especial en Las Médulas

El Ejecutivo autonómico pondrá en marcha un programa específico en Las Médulas para restaurar infraestructuras culturales y regenerar el entorno natural. Las actuaciones incluyen la recuperación del Mirador de Orellán, el Aula Arqueológica y la Pasarela-Mirador Valiñas Norte, así como trabajos de limpieza y repoblación forestal. El plan busca reforzar la oferta patrimonial y dinamizar la economía rural de la zona.

Por otro lado, la Junta ha solicitado al Gobierno de España más medios del Ejército y la convocatoria de una Conferencia de Presidentes monográfica sobre incendios, para abordar esta cuestión como un asunto de Estado. La declaración de zona catastrófica ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros.

Fernández Mañueco agradeció la colaboración de la UME, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil, comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, entidades sociales y países como Portugal, Alemania, Francia, Marruecos y Países Bajos.