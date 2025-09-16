Las elecciones autonómicas de Castilla y León se celebrarán el domingo 15 de marzo de 2026, según lo ha confirmado el secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, antes de participar en el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Palencia. No obstante, Vázquez ha precisado que de haber un adelanto electoral en el ámbito nacional la Comunidad haría coincidir la fecha de los comicios.

El Partido Popular de Castilla y León ha aclarado que la fecha del 15 de marzo se refiere al límite para convocar las elecciones y no supone que vaya a ser su fecha de celebración definitiva.

Ha sido el secretario general de los 'populares' el que en Palencia ha asegurado que los comicios serían ese día. "Es el presidente regional del partido, Alfonso Fernández Mañueco, el que puede apretar el botón de las elecciones, pero él siempre ha dicho que va a agotar la legislatura y se cumple en esas fechas. Ha dicho él no lo digo yo, que la fecha va a ser el 15 de marzo, a no ser que el presidente del Gobierno convoque elecciones generales", ha indicado a preguntas de los medios presentes en la sede del partido en Palencia.

En este contexto, Vázquez ha asegurado que el partido está "preparado para dar cuentas" de la gestión realizada por el Gobierno regional y para "explicar" a los castellanoleoneses lo que se ha hecho durante estos "tres años y medio, casi cuatro" y que han servido, en sus palabras, para situar a Castilla y León con los "mejores servicios sociales" del país, pero también en otros aspectos como "economía, industria...", donde, ha abundado, están teniendo también los mejores resultados con la "fiscalidad más baja que nunca".

Vázquez ha incidido en que si hay adelanto electoral a nivel nacional, Castilla y León convocaría para la misma fecha, si bien lo ha considerado como poco probable al "estar atornillado al sillón de la Moncloa para que no le atornillen a otros en palacios distintos".

"Pero si hubiera elecciones generales, ya ha dicho el presidente regional que no tiene sentido que en dos o tres meses haya dos tipos distintos de elecciones. Pero no les puedo decir otra cosa que lo que ha dicho el presidente Mañueco", ha zanjado.

Críticas de Vox

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes, David Hierro, ha criticado que el secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, haya anunciado la fecha de las elecciones en lugar del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, una circunstancia que ha tildado de "absoluto desastre".

"No puede ser que el jefe del Ejecutivo autonómico no sea el que anuncie la fecha de las elecciones", ha lamentado en declaraciones difundidas a los medios, en las que ha asegurado que es "igual que lo que hace el PSOE al confunfidr el gobierno con el partido".

"Estamos hablando absolutamente de lo mismo. Partido Popular y Partido Socialista actúan igual porque son lo mismo", ha concluido.