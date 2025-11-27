Detienen a la exabadesa de Belorado por la venta de obras de arte del monasterio: "Ha sido una sorpresa"

La Guardia Civil ha detenido este jueves a Laura García de Viedma, la exabadesa al frente de la comunidad que ha roto con Roma, tras un amplio registro ordenado por el Juzgado de Briviesca. La intervención, confirmada por fuentes de la investigación a EFE, ha estado centrada en esclarecer la venta de obras de arte y piezas históricas pertenecientes al patrimonio del monasterio de Belorado.

Los agentes han accedido al convento de La Bretonera a primera hora de la mañana. Al encontrarse la verja cerrada y ante la falta de respuesta de las ocupantes, han tenido que desatornillar el sistema de acceso, un detalle que refleja el clima que rodea a la comunidad cismática. El registro se ha prolongado durante horas y ha concluido pasadas las tres de la tarde, cuando los vehículos oficiales han abandonado el complejo con la exabadesa ya detenida.

Una investigación que sigue creciendo

La operación se ha enmarcado en unas diligencias abiertas por la supuesta venta irregular de obras de arte del convento, piezas detectadas en el mercado de antigüedades y que, según la investigación, podrían proceder del patrimonio histórico del monasterio. Las sospechas apuntan a apropiación indebida agravada y receptación, y no se descartan nuevas actuaciones.

Este procedimiento se suma a los frentes judiciales que ya pesan sobre García de Viedma: la causa por la venta de 1,73 kilos de oro propiedad de la comunidad —con un beneficio de 130.000 euros— y otra investigación por maniobras para registrar los monasterios de Belorado, Derio y Orduña como sociedades civiles independientes de la comunidad religiosa, una fórmula que habría permitido separar esos bienes del marco habitual de la vida consagrada.

La versión de las cismáticas

En pleno registro, las exreligiosas han difundido un vídeo en su cuenta de Instagram Te hago luz, en el que aseguran que la Guardia Civil está "efectuando un registro en el monasterio de Belorado, ordenado por el Juzgado de Briviesca" dentro de un procedimiento del que dicen no tener conocimiento.

La portavoz ha insistido en que carecen de "información precisa sobre los motivos" y en que la actuación ha sido una sorpresa. También han reiterado que siempre han tratado de "cumplir las leyes y acatar las resoluciones judiciales", que no han cometido ningún delito y que no entienden cómo se ha llegado a esta situación "sin antes haber trabado" contacto para una vía "menos aflictiva".

Un mensaje que contrasta con la dimensión de las investigaciones abiertas y con la cascada de procedimientos judiciales que afectan a la comunidad desde hace meses. El hermano y abogado de la detenida, Enrique García de Viedma, ha confirmado el arresto y ha asegurado que tanto la familia como la comunidad se encuentran en "shock", sin aportar detalles sobre las causas.

Todo ello ocurre mientras siguen su curso los procesos de desahucio de los monasterios ocupados por las exreligiosas. La Audiencia Provincial debe resolver los recursos contra la orden de abandonar el convento de Belorado, y un juzgado de Bilbao ha admitido a trámite la demanda de desahucio en precario del monasterio de Derio.