Cobertura especial de las elecciones castellanoleonesas en esRadio, Libertad Digital y YouTube

Este domingo 15 de marzo Castilla y León celebra elecciones autonómicas. Se trata de la tercera cita en pocos meses en la que el PSOE de Pedro Sánchez puede seguir en la racha negativa en los diferentes comicios que se han celebrado. La debacle socialista de Extremadura seguida de la de Aragón podría tener su continuidad en Castilla y León en un año electoral que, en principio, podría tener su final en Andalucía a principios de verano. El contexto internacional centrado en la guerra de Irán y en el No a la Guerra entonado por Sánchez y la izquierda podría ser relevante en estas elecciones regionales.

El presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, trata de depender menos de Vox consiguiendo los procuradores suficientes para tener mayoría en un momento en el que el partido de Santiago Abascal á al alza. Tras las elecciones en Extremadura y Aragón donde la derecha sacó más de la mitad de los votos barriendo a la izquierda surgen varias preguntas: ¿podrá el PSOE mantenerse? ¿Crecerá el PP hasta la mayoría absoluta? ¿Será Vox determinante y dará el sorpasso al PSOE? El domingo saldremos de dudas en esRadio y Libertad Digital.

El próximo domingo 15 de marzo a partir de las 20:00 horas en esRadio realizaremos una programación especial con motivo de las elecciones en Castilla y León con un programa informativo dirigido por Juan Pablo Polvorinos. Contará con la opinión de los principales analistas de la casa como Federico Jiménez Losantos, Luis Herrero, Dieter Brandau, Carlos Cuesta, Manuel Llamas y Raúl Vilas.

El programa especial dirigido por Juan Pablo Polvorinos en esRadio podrá verse también en YouTube a partir de las 20:00 horas del domingo 15 de marzo. Para seguir la información de última hora en Libertad Digital se hará un seguimiento de todo lo que suceda en esta importante jornada electoral.