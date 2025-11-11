Permanece informado con una selección de titulares y noticias actualizadas al instante. Todo lo esencial de la actualidad, reunido en un solo espacio.
El diputado de Compromís, Joan Baldoví, le ha preguntado al expresidente de la Generalidad, Carlos Mazón, por qué no ha aportado las facturas del restaurante ni del coche oficial y también por qué ha dimitido pero no ha entregado el acta de diputado.
Arranca la comparecencia del presidente en funciones de la Generalidad Valenciana en la comisión de investigación de las Cortes Valencianas.
El presidente de la Generalidad en funciones ha asegurado que Juan Francisco Pérez Llorca, la persona elegida por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como candidato a encabezar de manera transitoria el gobierno valenciano tras su renuncia, es un "extraordinario candidato".
Así lo ha indicado en una breve declaración de los medios a su salida del Palau de la Generalidad, donde ha presidido el pleno del Gobierno valenciano previo a su comparecencia de esta tarde en la comisión de les Corts para dar cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por la Administración autonómica "para la recuperación social y económica de las zonas afectadas" por la dana del 29 de octubre de 2024.
La responsable de Emergencias declaró ante la jueza que investigan la dana del 29 de octubre de 2024 que se planteó enviar un ES Alert a Requena sobre las 17:00 horas. Ella trabajó desde su casa y luego en el Cecopi, gestionando medios y tomando notas.
Además, aseguró que el Cecopi "no estaba en una burbuja" y que todos eran conscientes de la gravedad de la situación, aunque podían desconocer detalles puntuales.
Vox, mediante José Mª Llanos, pedirá aclaraciones sobre su conducta y la del Gobierno, durante y después de la tragedia.
El PP, representado por Fernando Pastor, ha reiterado el objetivo de saber "qué pasó y por qué pasó" en la dana, por parte de "todas las administraciones", además de "aportar propuestas" para evitar una catástrofe similar.
Las víctimas no podrán asistir por falta de espacio, lo que genera críticas de la oposición.
A través de José Muñoz y Joan Baldoví, exigirán hoy al presidente en funciones Carlos Mazón que aclare su papel durante las horas críticas de la dana en la comisión de investigación de Les Corts, aunque no confían plenamente en su comparecencia.
Reclaman detalles sobre su ausencia durante 37 minutos cruciales, la gestión del ES-Alert, la comida en el restaurante El Ventorro y el registro de llamadas. Baldoví también cuestionará la foto mencionada por Vilaplana y la supuesta falta de acción de Mazón.
El presidente de la Generalidad en funciones, comparecerá a partir de las 16 en la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts.
Respecto al formato de la comparecencia de Mazón, será el mismo que en las dos sesiones anteriores de la comisión; es decir, primero intervienen los cuatro grupos parlamentarios y después tendrá un tiempo de 15 minutos para contestar.