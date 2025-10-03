Las noticias más importantes del fin de semana

Mantente informado con los titulares más relevantes y las noticias de última hora. Aquí encontrarás un resumen de los eventos más importantes, actualizado constantemente para que estés al día de todo lo que ocurre.
Ucrania ha denunciado que al menos una persona ha muerto este sábado por el ataque de un avión no tripulado de Rusia contra una estación de tren en la región de Sumi, que en principio ya había dejado a 30 personas heridas, entre pasajeros y trabajadores. El fallecido, confirmado esta tarde, se trata de un hombre de 71 años cuyos restos mortales han sido encontrados en uno de los vagones alcanzados.
El Partido Popular de la Región de Murcia acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de "enviar por la puerta de atrás a la Región" a 340 menores migrantes no acompañados como supuestos adultos desde 2023 y ha urgido al Ejecutivo central a "determinar la edad antes del traslado". Según explican, estos menores han sido enviados desde Canarias hasta el antiguo Hospital Naval de Cartagena "cuando esto lo impide el protocolo" y con "la única finalidad de descargar su responsabilidad de la gestión de la crisis migratoria a la Comunidad Autónoma de Murcia". Ante esta situación, exigen explicaciones urgentes al delegado del Ejecutivo central para que "dé la cara y no siga escondiéndose".
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este sábado que ve a la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, como "la presidenta de la sanidad pública, de la educación pública y de la vivienda pública". "Andalucía podría ser con tu liderazgo quien abriera el camino a un gran debate sobre la vivienda, sobre lo que significa el derecho a la vivienda", ha subrayado, dirigiéndose a la también ministra de Hacienda en un encuentro en Sevilla.
El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha censurado este sábado la actitud "inhumana y cruel" de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con la flotilla rumbo a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria y se ha preguntado "cómo se puede tener tan pocos valores".
El PSOE ha registrado una moción en el Senado para que el PP se posicione contra los "ataques" a las sedes de los partidos, en particular a las socialistas, y condene "el acoso físico y virtual y las agresiones físicas" a los cargos políticos. La iniciativa, que se debatirá en la sesión ordinaria del pleno del próximo miércoles, denuncia que estas acciones "forman parte de una campaña orquestada" para "dañar la convivencia democrática".
Es el primero que se detecta en la península Ibérica después de que en Francia ya se hayan notificado 67 focos y en Italia 47. Esta enfermedad afecta al ganado vacuno y no se transmite a las personas ni por contagio ni a través del consumo de sus productos y derivados: "Se puede continuar consumiendo con total garantía sanitaria la carne y alimentos derivados como la leche o quesos", ha afirmado la Generalidad de Cataluña.
El Consistorio de Fuengirola ha apuntado que los socorristas del Servicio de Salvamento llegaron hasta los ocho tripulantes del barco para ponerlos a salvo, quienes habían resultado heridos, tres de ellos de consideración, que inmediatamente fueron puestos a disposición de los servicios médicos de emergencia.
Aún se desconocen los motivos por el que se produjo la explosión y, con ello, el incendio. Fruto de la deflagración, la embarcación se hundió y los responsables de la Agencia Andaluza de Puertos están siguiendo la situación de cerca para valorar la aplicación de medidas anti vertidos.
El presidente de la plataforma ciudadana 'Sí a Almaraz, Sí al futuro', Fernando Sánchez, ha pedido este sábado a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, que negocie "de una vez" con las empresas propietarias de la planta nuclear cacereña, a fin de dar continuidad a la misma.
"El Gobierno autonómico ha manifestado que adecuará la fiscalidad, si de ello depende el cierre de la central. También sabemos que las empresas con intereses en el parque nuclear español han puesto encima de la mesa del ministerio y firmado esa carta exigida por las cuatro", ha señalado Sánchez considerando, seguidamente, que "ahora es el turno de la ministra" de "sentarse a negociar" para "pactar la continuidad".
Volodimir Zelenski ha precisado que en el lugar del ataque había pasajeros y empleados del servicio ferroviario ucraniano, Ukrzaliznytsia, pero no ha querido dar más información a la espera de una nueva evaluación de los servicios de Emergencia.
El presidente ucraniano cree imposible "que Rusia no estuviera al tanto de que estaban atacando civiles" y ha puesto el ataque como ejemplo "de un terror que el mundo no puede ignorar".
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha firmado este sábado el manifiesto de 'Alianza por Almaraz' en aras de frenar un cierre de la central nuclear cacereña que ha tachado de "injusto, sectario y precipitado" pidiendo, por ende, su continuidad más allá de 2027.
Durante su intervención en esta cita convocada por la plataforma ciudadana 'Sí a Almaraz, Sí al futuro' y celebrada en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata, la líder del Ejecutivo autonómico se ha mostrado tajante al subrayar que no quiere "hablar de alternativas" porque, ha asegurado, la región "no necesita alternativas" cuando "existe una realidad".
Así, reivindicando a la Central Nuclear de Almaraz como un "símbolo de lucha conjunta", Guardiola ha instado a "no dar un solo paso atrás" y a mantener la unión en esa lucha que ha llevado este sábado a más de 80 instituciones así como a alcaldes, empresarios, ciudadanos, académicos y colectivos sociales, por encima de "colores" y "siglas", a rubricar el referido manifiesto.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado este sábado que hay unos 50 ciudadanos españoles en Israel que viajaban a bordo de la Global Sumud Flotilla con destino a Gaza y ha garantizado que el Gobierno está trabajando intensamente para su regreso a España "lo antes posible".
Albares ha explicado que el cónsul en Tel Aviv ha podido tener "el primer contacto con un grupo de españoles" y ha trasladado que, según sus primeras informaciones, "se encuentran bien".
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, se ha preguntado "de dónde salía el dinero" de los pagos al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y ha apuntado a la "presunta financiación ilegal" del PSOE.
Así lo ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación desde Villamanta, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya reflejado en un informe enviado al Tribunal Supremo (TS) en el marco del 'caso Koldo' que el PSOE pagó con dinero efectivo en sobres a Ábalos, indicando que algunos eran liquidaciones por gastos pero que otros de esos pagos no aparecen en la documentación aportada por el PSOE.
"Es un informe que viene a volver a demostrar cómo tenemos un PSOE, un Gobierno, el de Pedro Sánchez, que está sumido en auténticos casos de corrupción. Aquí la gran pregunta es por qué el Partido Socialista pagaba con dinero en efectivo a Ábalos y a Koldo (García). ¿De dónde salía ese dinero?", ha señalado el consejero.
El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha criticado este sábado que el PSOE hable de "feminismo" mientras repartía "sobres con dinero B" para las "amigas" del exministro José Luis Ábalos.
Así lo ha expresado en la apertura de la Jornada sobre Financiación Autonómica celebrada hoy por el Partido Popular de Madrid, en la que ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace "todo lo contrario a lo que predica". "El último ejemplo lo vimos ayer. Nos hablan de feminismo quienes repartían sobres con dinero B para que Ábalos le diera paguitas a sus amigas", ha subrayado.