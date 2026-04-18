Ayuso responde a Sánchez: "Está de guateque en Barcelona"

Este sábado se ha vivido una gran fiesta por la libertad de Venezuela en la Puerta del Sol de Madrid por la entrega de la Medalla de Oro de la región a la líder opositora al chavismo y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y la Internacional al presidente electo Edmundo González.

En su discurso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la cumbre progresista que ha celebrado en Barcelona y que ha coincidido en el tiempo. En ese escenario, Sánchez ha amenazado con "hacer lo que sea necesario" para defender la democracia. También ha dicho que "el tiempo de la derecha ha llegado a su fin" y que llega "una nueva era de progreso".

Ayuso ha dicho en la Real Casa de Correos tras imponer a Machado y a la hija de Edmundo González sus medallas que "Venezuela ha sufrido terriblemente los efectos del comunismo, del Socialismo del Siglo XXI, que hoy está de guateque en Barcelona. Estoy convencida de que se reunieron llamados por un nuevo líder que ha surgido cuando sabía que este evento se iba a celebrar. Probablemente por eso apenas ningún representante europeo haya querido estar ahí".

"Hoy mismo el presidente de España llamaba literalmente desde Barcelona a hacer lo que sea para defender la democracia. ¿Qué es lo que sea para defender su poder? ¿Seguir atacando a los jueces, a los medios de comunicación independientes, carcomer el sistema público para crear una red clientelar que vaya a hacer imposible la alternancia como ocurrió en Venezuela? ¿Ese es el camino?", ha reflexionado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha augurado que "María Corina pasará a la historia por ser la primera presidenta de Venezuela", ha dicho sobre los asistentes a la cumbre de Sánchez que "también nos dan lecciones de democracia los que han robado las urnas a los venezolanos, a los cubanos, a los nicaragüenses… Los que no las ponen o no lo hacen de manera libre en China, Rusia o en Irán. Pero es que la democracia sin Ley es revolución y tiranía. La democracia sin el Estado de Derecho se convierte en una cueva de ladrones".