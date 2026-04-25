El Gobierno de Pedro Sánchez ha acordado con RTVE la emisión de un documental sobre las exhumaciones del Valle de los Caídos para justificar un gasto que no pide ni el 1% de los familiares. Los datos muestran que el Ejecutivo sólo ha recibido 190 peticiones de recuperación de los 33.833 restos de personas de ambos bandos de la Guerra Civil en los que ha gastado 345.000 euros.

Ejecutivo y RTVE han firmado un convenio para la "difusión de un documental sobre la cripta del Valle de Cuelgamuros". El objeto de esa programación es "la difusión audiovisual del proceso completo de las exhumaciones del Valle de Cuelgamuros, desde el inicio hasta la entrega a los familiares".

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de Ángel Víctor Torres va a aportar información histórica, técnica y científica con un "comité científico asesor" en el que habrá "equipos de científicos y técnicos". Su función será apoyar a los que se encarguen de elaborar el documental.

A lo que sí está obligada la cadena pública es a "difundir el documental siempre que las necesidades de programación de RTVE lo permitan, a través de los diferentes canales de Televisión Española, las emisoras de Radio Nacional de España y la web de RTVE". El propio convenio también explica que no habrá "traspaso alguno de aportación económica".

El Gobierno ha presumido de que "por primera vez un medio de comunicación podrá filmar en su totalidad el proceso de apertura, exhumación e identificación que está teniendo lugar en el Valle de Cuelgamuros". Y han asegurado también que el de España es el "plan de exhumación más complejo acometido en nuestro país". Esto explica muy bien la obsesión de Pedro Sánchez con el Valle de los Caídos.

Exhumación de Francisco Franco

El Gobierno ha insistido en defender este documental haciendo hincapié en la "relevancia pública y cultural del Valle". Según el Ejecutivo, se vio acentuada "por la exhumación de Francisco Franco en octubre de 2019".

Todo esto sin olvidar que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el 14 de abril, coincidiendo con el aniversario de la II República, firmó la resolución para ilegalizar a la Fundación Franco, mientras financia las de Largo Caballero y Sabino Arana.

Por otro lado, desde La Moncloa defienden la necesidad de que se muestre "uno de los mayores esfuerzos institucionales emprendidos en España para recuperar, identificar y restituir la memoria de las víctimas".

Todo ello a pesar de que el Gobierno fracasó en su política de memoria histórica, ya que admitió que sólo ha podido identificar 70 cuerpos desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa. Según los datos más recientes, en el Valle de los Caídos hay 11.060 cajas con 33.833 restos de personas de ambos bandos de la Guerra Civil. A pesar de esa elevada cifra, el Gobierno sólo ha recibido hasta el momento 190 peticiones de recuperación.

Según el convenio acordado por el Gobierno y la cadena pública, RTVE ha asumido "el interés de documentar y difundir esta historia con la profundidad y el respeto que merece" bajo su mandato de servicio público.