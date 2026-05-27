El PSOE de Castilla y León urge a convocar el debate de investidura

El secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, ha apelado este miércoles al artículo 52.1 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León para pedir la convocatoria inmediata del pleno de investidura del presidente de la Junta ante la "parálisis" y el "bloqueo institucional" que ha achacado a la "dejadez" y a la "holgazanería" de Alfonso Fernández Mañueco.

En concreto, el artículo 52.1 del Reglamento establece que "el Pleno de las Cortes será convocado por su presidente por propia iniciativa, o a solicitud, al menos, de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los procuradores de las Cortes". A esta última opción es a la que se acoge el socialista. Se necesitan 17 de los 82 parlamentarios que forman la cámara autonómica y el grupo socialista tiene 30.

"No nos podemos permitir el lujo de perder ni un solo minuto más en la configuración del nuevo Gobierno; no podemos esperar ni un minuto más en la adopción de medidas que hagan frente a los diferentes retos que tenemos por delante como comunidad autónoma", ha exigido Martínez, que ha recordado que han pasado ya 72 días desde la celebración de los comicios autonómicos y 132 desde la disolución de las Cortes.

"Estamos viendo que el señor Mañueco prefiere irse de senderismo con su hermana Ayuso y olvidar la encomienda de una parte importante de la sociedad de Castilla y León", ha reprochado el socialista al único candidato a la investidura, tras lo que ha insistido en que el presidente de las Cortes también tiene "la obligación legal" de convocar y de celebrar el citado pleno para "dar el encendido" a las Cortes. "Tenemos que salir de esta situación (...) basta ya, es el grito que estamos poniendo encima de la mesa", ha zanjado Martínez.

Responde el PP

Por su parte, el Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León ha asegurado que la petición del PSOE para que se convoque el Pleno de investidura tiene "eficacia cero" y considera que es una "cortina de humo" para tapar la "corrupción" del partido en el día en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entrado en su sede.

Así lo ha manifestado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Leticia García, en declaraciones a los periodistas. "Menudo patinazo el del señor Martínez. Le ha pillado con el pie cambiado: hoy se ha marcado el día con la entrada de la UCO en Ferraz mientras Sánchez estaba con el Papa y Carlos Martínez, el líder del Partido Socialista que no pisa las Cortes, justo tenía hoy convocada una rueda de prensa", ha señalado.

"Al Partido Socialista le digo: tranquilos, que se centren en su casa, que bastantes problemas tienen. El pleno de investidura evidentemente se va a celebrar, con o sin su escrito, que tiene una eficacia cero y una relevancia cero", ha insistido la portavoz popular.

García ha recordado que mientras la Junta "sigue funcionando" y resuelve "el día a día" de los ciudadanos y garantiza todos los servicios públicos, el PSOE de Castilla y León tiene una deuda pendiente con los castellanos y leoneses.

"Lo que tiene que hacer el Partido Socialista de Castilla y León es dar explicaciones por la corrupción del Partido Socialista español y de Zapatero", ha reclamado la portavoz del PP, quien ha añadido que mientras la agenda de su formación pasa por "velar" por la Comunidad y formar un Gobierno "que continúe dando estabilidad a esta tierra", al PSOE se "la vuelve a marcar la UCO".