El PP pacta con Vox y Francisco Vázquez presidirá las Cortes de Castilla y León

El Partido Popular de Castilla y León ha despejado las incógnitas sobre el nuevo organigrama institucional tras el pacto alcanzado con Vox. El actual secretario autonómico del partido, el segoviano Francisco Vázquez será el nuevo presidente de las Cortes regionales. Su nombramiento, que se formalizará este martes, supone una apuesta de Alfonso Fernández Mañueco por un perfil de máxima confianza y solvencia orgánica para liderar el Parlamento en una legislatura marcada por la coalición.

Vázquez, mano derecha de Mañueco desde su llegada al liderazgo del PP de Castilla y León, aporta un currículum de peso tras haber pasado por el Senado y haber presidido la Diputación de Segovia durante ocho años. Desde las filas populares destacan su "capacidad de diálogo", un factor que consideran clave para garantizar la estabilidad institucional en el acuerdo con la formación de Santiago Abascal.

Peso político y presencia femenina

Tras el acuerdo con Vox para el reparto de cargos en la Mesa, el PP ha detallado quiénes ocuparán los puestos que les corresponden. La hasta ahora consejera de Educación y artífice de los excelentes resultados de la región en el informe PISA, Rocío Lucas, abandona el Ejecutivo para asumir la Secretaría Primera de las Cortes. La zamorana Leticia García, que ostentaba la cartera de Industria, será la nueva portavoz del Grupo Popular. Mañueco premia así su gestión y su papel clave en la redacción del programa electoral del 15-M. El control parlamentario tendrá un marcado acento femenino, con la incorporación de Rosa Esteban a la dirección del grupo junto a la palentina Mercedes Cófreces.

Relevo en la portavocía

El nombramiento de Leticia García busca reforzar la "coordinación política" en un momento donde el PP necesita una voz contundente y con experiencia administrativa en la cámara. García sustituye en estas funciones a Ricardo Gavilanes, tras haber demostrado su solvencia tanto en la Administración autonómica como en la portavocía adjunta en legislaturas pasadas.

Con este movimiento, Mañueco termina de encajar las piezas del puzzle para el arranque de una legislatura en la que el PP busca blindar su gestión de los últimos años, apoyándose en figuras con amplio rodaje institucional para navegar el nuevo escenario político castellano y leonés.

Preludio de otros pactos

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha destacado este lunes que el acuerdo del PP y Vox sobre la Mesa de las Cortes de Castilla y León demuestra que hay una "nueva sintonía" y ha dicho que puede ser el preludio de los pactos de gobierno en esa comunidad, Extremadura y Aragón.

Garriga ha hecho estas afirmaciones en una rueda de prensa al ser preguntado por si este acuerdo parlamentario supone un punto de inflexión en las negociaciones que están manteniendo los populares para la formación de los gobiernos autonómicos.

Según ha señalado, se ha creado un nuevo marco de diálogo en el que están intentando restablecer las "confianzas truncadas" y, en este sentido, ha asegurado que se está avanzando en buena sintonía con los barones territoriales del PP. El número dos de Vox ve así factibles, "si nada lo trunca", los acuerdos en las tres comunidades en las que está pendiente la formación de sus gobiernos.

El pacto sobre la composición de la Mesa de las Cortes de Castilla y León demuestra además, según Garriga, que Vox "no ha venido aquí por el sillón ni por los cargos". "Nadie podrá decir que Vox ha exigido una presidencia, porque no lo hemos hecho nunca ni la hemos obtenido en ninguna región ni en Castilla y León", ha dicho.