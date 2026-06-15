Mañueco promete que su gobierno trabajará como un equipo compacto y pide compromiso y entrega absoluta

Durante el acto de toma de posesión de los vicepresidentes y consejeros de la Junta de Castilla y León para la XII Legislatura, el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado que el nuevo Gobierno será, por encima de todo, un instrumento que aporte estabilidad, progreso y futuro a las personas de la Comunidad. Asimismo, ha señalado que, aunque estará integrado por personas de dos fuerzas políticas distintas, trabajará como un equipo compacto.

Asimismo, ha afirmado que todos los miembros que integran el Gobierno de Castilla y León son, ante todo, servidores públicos obligados a actuar siempre con rigor, ejemplaridad, sentido común y vocación de mejora. Por ello, Fernández Mañueco ha trasladado a los nuevos vicepresidentes y consejeros la necesidad de afrontar esta nueva etapa con total compromiso, entrega absoluta a los castellanos y leoneses, y una atención continua a las nueve provincias de la Comunidad.

La acción de gobierno se sustentará en un programa consensuado que constituye un proyecto de futuro para Castilla y León durante los próximos cuatro años. Como ha indicado el presidente de la Junta, este acuerdo supone un contrato con los ciudadanos y, por ello, ha reclamado a todos los integrantes del Ejecutivo autonómico diligencia, gestión eficaz y transparencia para cumplir los compromisos adquiridos.

Por otro lado, ha insistido en que la labor de los consejeros debe desarrollarse a pie de calle, en contacto permanente con el territorio y con los problemas reales de las personas.

Finalmente, el presidente de la Junta ha señalado que el nuevo Gobierno tiene por delante el reto de seguir transformando Castilla y León, impulsar el crecimiento económico, el empleo y la prosperidad social, afianzar unos servicios públicos de calidad y avanzar hacia una Comunidad más moderna y con más oportunidades para todos, y ha deseado a los nuevos miembros del Ejecutivo mucho éxito y acierto para mejorar la vida de los castellanos y leoneses.