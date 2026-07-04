Junts insiste en pedir al PSOE que cambie a Sánchez para continuar la legislatura

El partido de Carles Puigdemont, Junts, está empeñado en la propuesta de que el PSOE releve a Pedro Sánchez para poder continuar con la legislatura. Ayunos de dirección y de estrategia, los principales cargos del partido del golpista prófugo se han encasquillado en la tesis de que los socialistas acaben con su líder y lo sustituyan por otro que cumpla con todas las promesas que se han quedado colgadas por los casos de corrupción de Santos Cerdán y José Luis Rodríguez Zapatero, los dos interlocutores de Puigdemont en Suiza.

Esta vez ha sido el presidente del Parlament, la cámara autonómica catalana, el indultado y amnistiado Josep Rull, quien ha vuelto a plantear una opción que los socialistas desprecian y consideran casi como una especie de chiste de Waterloo. Según Rull, el cerco judicial sobre el presidente Sánchez ha provocado una "parálisis del Gobierno muy significativa" y la forma de salir de esa situación sería la sustitución de Sánchez, lo que en sus palabras "es una alternativa razonable y sensata". Rull ha hecho estas declaraciones en el canal en catalán de TVE.

Nogueras y Turull primero

En opinión de Rull, que es la misma expresada por Míriam Nogueras en el Congreso y por el secretario general de la formación, Jordi Turull, habría que dar voz a la mayoría de la investidura para designar a otro presidente. Es decir, que Junts está dispuesta a todo menos a precipitar la caída de los socialistas y el advenimiento de una coalición PP-Vox.

Para acabar de redondear la "idea", Rull pide además que el nuevo presidente socialista sea una persona cumplidora "porque Pedro Sánchez ha sido un incumplidor compulsivo" respecto a los acuerdos alcanzados con Junts. "Lo que necesitaríamos es alguien que tuviera la capacidad de cumplir, porque cumplir los acuerdos es quizás el elemento más virtuoso en cualquier acción política, y en este caso, desafortunadamente, Pedro Sánchez no ha sido un líder virtuoso porque no cumple los pactos", ha manifestado.

Todo esto es lo que en Junts conocen como "vía Starmer", en alusión al primer ministro británico, Keir Starmer, que anunció su dimisión en diferido para dar paso a otro líder laborista. Antes que Rull, habló sobre el particular Jordi Turull, el secretario general de Junts, quien señaló que hay "voces" en el PSOE partidarias del relevo de Sánchez. Para Junts, esa sería la fórmula idónea para evitar la llegada de PP y Vox a la Moncloa.