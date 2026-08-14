Cachondeo en Cataluña con Salvador Illa: queda inaugurado este eclipse

Asombro y estupor. "Lo de Salvador Illa 'inaugurando un eclipse' os juro que no lo vi venir". Así reaccionaba el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, a los fastos organizados por la Generalidad catalana con ocasión del eclipse solar del pasado miércoles 12 de agosto. El 'Govern' del socialista Salvador Illa puso todo su ingenio y talento al servicio del evento astronómico hasta tal punto que el resultado fue una "inauguración" al más puro estilo berlanguiano.

"Desde Tarragona iniciamos la cuenta atrás: quedan menos de 24 horas para vivir un eclipse excepcional. Un fenómeno que situará Cataluña en el centro de las miradas y que nos invita también a celebrar la ciencia, el conocimiento y el talento del país. Cuidamos el territorio, disfrutemos del eclipse y sigamos siempre las recomendaciones para hacerlo con seguridad", escribía Illa un día antes. A posteriori, se incluyeron las imágenes de Illa con el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ex de Ciudadanos y ahora en el PSC, y la consejera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat Pulido, en los instantes previos al comienzo del eclipse. Los tres accionaron un botón que dio paso a una lluvia de papelitos dorados. Y no contentos con eso, también posaron con las gafas especiales junto a otros miembros del ejecutivo catalán.

El evento político fue objeto de gran seguimiento mediático en la 2Cat, el nuevo canal de TVE para Cataluña fruto de los acuerdos entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el partido de Carles Puigdemont, así como en TV3. Ambos medios destacaron el papel de Illa en el acontecimiento y sus llamamientos a la excelencia científica. También pidió prudencia y civismo y que se siguieran las instrucciones dadas por la administración.

Caos en Renfe y Adif

Y eso hizo la ciudadanía. Para evitar la ratonera de la AP7, muchos ciudadanos decidieron utilizar los transportes públicos y en concreto Renfe. Se trataba de ir de Barcelona a diversas localidades de la provincia de Tarragona donde el eclipse iba a ser total y volver después del fenómeno astronómico. Pero lo que a priori parecía sencillo acabó convirtiéndose en una auténtica pesadilla con miles de personas en Barcelona que tras sacar el billete renunciaron al viaje dado que los vagones iban a tope, con gente de pie en los pasillos y aglomeraciones en las plataformas.

Y en el fondo se puede decir que tuvieron suerte porque la vuelta resultó aún peor. Los Mossos tuvieron que cercar la estación de tren de Tarragona para evitar que llegara más gente con la pretensión de regresar a sus casas y el temor a perder el último tren. El viaje de vuelta fue especialmente penoso, con los vagones igual de atestados pero con largas paradas en las estaciones intermedias. Y todo ello sin aire acondicionado.

Los portavoces de Adif y Renfe han pedido perdón por el colapso y han reconocido que no previeron la fuerte demanda de viajeros. En Renfe también se han excusado diciendo que no tenían más trenes. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, no ha emitido ningún comunicado ni a través de X ni por ningún otro canal.

Pero eso sí, el eclipse fue como la seda. Se espera el balance del Govern de Illa mientras en las redes se bromea con el éxito del líder socialista en materia de fenómenos astronómicos y se compara la gestión del evento con la educación (huelgas), el transporte público (caos), las listas de espera en la sanidad, los escándalos de la atención a la infancia, la inseguridad ciudadana, la peste porcina, incontrolada desde hace meses, y el deterioro de las infraestructuras públicas con la autopista del Mediterráneo, la AP7, entre otros asuntos.