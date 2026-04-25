Tana Rivera revela cómo se encuentra Roca Rey

Andrés Roca Rey continúa ingresado en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla tras la grave cornada de 35 centímetros sufrida en el muslo derecho durante su actuación en la plaza de toros de la Maestranza.

El diestro se encuentra en planta después de haber pasado por la UCI y de permanecer bajo vigilancia médica estrecha durante la primera fase de su ingreso. Según el parte clínico, evoluciona de forma favorable dentro de un cuadro que sigue siendo serio.

Durante su estancia hospitalaria, el torero está acompañado de su entorno más cercano. Entre ellos se encuentra Tana Rivera, que no se ha separado de él desde el momento del percance. Este sábado ha regresado al hospital junto a su padre, Francisco Rivera, y el amigo íntimo de la familia Tomás Páramo.

A la salida del centro sanitario, Tana Rivera ha explicado a los medios que el torero se encuentra "mucho mejor". Su entorno maneja la previsión de que, si la evolución se mantiene estable, Roca Rey podría recibir el alta hospitalaria entre el lunes y el martes, aunque esta estimación está condicionada a la recuperación diaria.

Por su parte, Francisco Rivera ha respondido brevemente a las preguntas de los periodistas con una frase escueta: "¿Pues cómo va a estar?", sin ofrecer más detalles sobre el estado del diestro.