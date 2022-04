En la depilación de las cejas los errores no tienen cabida, en especial porque siempre debes mantener el equilibrio sutil de la forma de tus cejas. Para lograr un resultado perfecto en casa puedes optar por una depiladora de cejas eléctrica como la VG VOGCREST VG-102 , que te permitirá tener un toque perfecto en tus cejas sin pagar los elevados precios de los salones.

Esta es una tecnología que ha avanzado mucho, y que te permite optimizar tus rutinas de belleza, para evitar cualquier error que pueda arruinar tu look. Pero, debido a la gran variedad de opciones que hay en el mercado, hoy hemos hecho una selección cuidadosa con las mejores.

¿Cuál es la mejor depiladora de cejas eléctrica del mercado?

Encontrar un modelo de depiladora de cejas eléctrica puede ser relativamente fácil, pero una que sea de buena calidad es más difícil de conseguir. Es por ello que, hoy hemos hecho una selección con las 8 mejores opciones que podrás encontrar en el mercado:

1. Depiladora de cejas eléctrica VG VOGCREST VG-102

Sin duda alguna esta es una de las mejores depiladoras de cejas eléctricas que podrás encontrar en el mercado, todo gracias a que es un modelo 2 en 1. Está especialmente diseñada para abarcar todas las zonas de tu rostro y no únicamente tus cejas, lo que hace que sea muy versátil, y te permite eliminar el vello fino y la pelusa de forma efectiva. Es completamente segura para personas con piel delicada, y no deja ningún tipo de irritación mientras que remueve el vello no deseado.

Esta no tira el vello, sino que lo corta muy cerca de la piel para evitar que se produzca cualquier tipo de irritación. Cuenta con un diseño con una luz LED incorporada, lo que te permitirá ver bien todos los vellos y que puedas asegurarte de eliminarlos por completo. Es muy práctica para llevarla a todas partes porque cuenta con un tamaño bastante reducido, y esta es completamente recargable mediante cable USB. Sus cabezales son completamente resistentes al agua, por lo que la limpieza será muy sencilla.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es una máquina que corta muy bien el pelo de las cejas, incluso el más fino con u diseño precio y muy elegante". Por otra parte, destacan que "es muy fácil de usar, viene con dos cabezales para distintas zonas y no lleva pilas lo que la hace muy cómoda y práctica". Este es un modelo de muy buena calidad, fácil de usar y que corta el pelo sin arrancarlo lo que evitará que se produzca dolor.

2. Depiladora de cejas eléctrica VG VOGCREST RFCD529

Esta es una depiladora de muy alta calidad que cuenta con unas hojas afiladas de acero inoxidable de muy alta calidad. Es un modelo que se destaca por ser completamente suave, seguro e indoloro para que no te vaya a generar ningún tipo de irritación en la piel, incluso si tienes piel sensible. Esta recortadora cuenta con cabezales intercambiables, por lo que es ideal para eliminar el vello de todas las zonas de tu cuerpo que necesites escogiendo el cabezal adecuado para ello.

Es muy silenciosa, por lo que podrás utilizarla incluso en tus orejas sin tener ningún tipo de inconveniente. Además, es resistente al agua con certificación IPX7, por lo que podrás usarla tanto en seco como en húmedo, siendo perfecta para utilizarla en la ducha. Sus cabezales son muy fáciles de limpiar, simplemente con agua corriente, y viene con una batería recargable que tiene una autonomía de 60 minutos con 2 horas de carga.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "cuenta con una calidad-precio inmejorable, corta perfecto todo y lo mejor es que se carga mediante batería, no por pilas". También destacan que "es un modelo de muy buena calidad, la cuchilla funciona bastante bien, y es un buen producto para su precio". Esta es una muy buena opción si buscas una depiladora eléctrica multifunción para todo tu rostro.

3. Depiladora de cejas eléctrica Mroobest BZ-202B

Se trata de un modelo de depiladora de cejas de muy alta calidad, y que funciona con un motor muy potente, lo que hace que sea muy rápida y eficaz de utilizar. Viene con una potente luz LED, que te permitirá ver cada pelo y eliminarlo de forma efectiva. Proporciona dos cabezales diferentes, que te permitirá satisfacer las necesidades de todas las partes de tu cuerpo. Y evitará cualquier tipo de enrojecimiento de la piel o infecciones al cortar el pelo y no arrancarlo.

Esta depiladora es recargable y con una sola carga puede ofrecer un tiempo de trabajo de 45 minutos ininterrumpidos. El cabezal es completamente resistente al agua, por lo que se puede lavar de una forma muy cómoda después de usarlo. Su cuerpo está fabricado en material ABS de alta calidad, que es robusto, y cuenta con un diseño elegante. Podrás llevarla a todas partes, en especial porque pesa tan solo 100 gramos, lo que hace que sea muy fácil de transportar.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "recorta el vello, sin irritar ni hacer daño siendo muy suave, y en menos de un minuto tendrás las cejas hechas". Además, destacan que "es un aparato de muy buena calidad para la depilación facial, es muy fácil de usar y tiene bastante potencia". Es sin duda una muy buena opción a considerar, y que no te producirá ningún tipo de dolor al depilar tus cejas.

4. Depiladora de cejas eléctrica Queenwill

Es un modelo que sin duda puedes considerar, en especial porque te ofrece un diseño humanizado, con una luz LED suave integrada, lo que te permitirá que puedas moldear tus cejas fácilmente. Podrás ver claramente cada uno de los pelos que quieres eliminar sin que tengas ningún tipo de inconveniente. Es completamente recargable mediante cable USB, y al estar completamente cargada podrás usarla hasta por 20 días.

Es un modelo que es muy compacto y ligero, lo que hace que puedas llevarla a todas partes de una forma muy cómoda. Se puede utilizar no solo en tus cejas sino en las diferentes partes de tu rostro donde necesites eliminar los vellos no deseados. Esta cuenta con un total de 12 meses de garantía, y te permitirá tener tus cejas en perfecto estado sin ningún tipo de dolor.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es un excelente producto, funciona perfecto y es altamente recomendable". Por otra parte, destacan que "tiene una buena fuerza, es práctico, y permite eliminar los vellos de una forma muy sencilla". Esta es una muy buena opción a considerar, en especial porque te ofrece unos resultados bastante precisos al cortar los pelos de las cejas.

5. Depiladora de cejas eléctrica URAQT C-XFTMQ210422-FBA

Se trata de una depiladora facial que cuenta con dos cabezales de corte para que puedas utilizarla en todo tu rostro. Es ideal para las zonas donde requieres eliminar el vello de forma rápida, o para las que requieren de mayor precisión como las cejas. Está fabricada con material ABS resistente, y te ofrecerá una depilación totalmente suave e indolora haciendo movimientos circulares lentos, evitando así cualquier tipo de rasguños, enrojecimiento o inflamación.

Viene con una luz LED incorporada, lo que te permitirá ver el vello fino con una mayor facilidad, incluso si la utilizas en un lugar oscuro. Tiene una batería recargable de 600 mAh, y se carga mediante USB, con una autonomía que durará 1 hora con cada carga. Es ideal para personas con pieles sensibles, y no produce ningún tipo de cortes o irritaciones, por lo que podrás eliminar el exceso de vello sin ningún tipo de esfuerzo.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas sobre el mismo, asegurando que "cumple a la perfección con su función, no ensucia todo de pelos porque quedan en el cabezal y la punta más fina va genial para perfilar las cejas". También, destacan que "va bastante bien para depilar los pelos sin ningún tipo de dolor, y es muy rápida por lo que te puede sacar fácilmente de un apuro". Sin duda es una muy buena opción para que puedas recortar tus cejas de una forma rápida y bastante efectiva.

6. Depiladora de cejas eléctrica Winpok YCX02

Este es un modelo de removedor facial 2 en 1, el cual permite satisfacer todas las necesidades de tu rostro y permite brindar una gran experiencia. Tiene un cabezal de corte cónico, que es perfecto para las áreas que requieren de mayor precisión como es el caso de las cejas. Es completamente recargable, y permitirá eliminar el vello no deseado sin dejar ningún tipo de rasguños ni cortes, y dejando tu piel en perfectas condiciones.

Puedes manipularlo muy fácilmente gracias a su agarre ergonómico, y sus dos cabezales son completamente lavables por lo que se pueden limpiar fácilmente con agua corriente. Su cuerpo está fabricado en material ABS hipoalergénico, que es perfecto para todo tipo de piel, sin generar ningún tipo de irritación. Tiene una potente luz LED, que te permitirá ver todos los vellos sin importar lo delgados que sean, y se recarga por USB lo que hace que sea un modelo muy práctico.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "funciona bastante bien, su batería dura bastante, y con la lucecita que tiene permite que puedas ver bien los pelos de las diferentes áreas". Además, destacan que "es muy fácil de usar, es precisa y pequeña, y se carga mediante un puerto USB, siendo muy ligera". Este es un modelo muy práctico en especial porque viene con dos cabezales que te permiten obtener un acabado ideal.

7. Depiladora de cejas eléctrica Nuonove 78k-876

Se trata de una depiladora de cejas eléctrica que se destaca por tener una buena relación calidad-precio, que cuenta con un cabezal muy preciso. Esta permite eliminar las cejas no deseadas de una forma bastante efectiva y rápida, y puedes dar la forma que quieras gracias a su diseño cómodo de agarrar. El cabezal es de tipo bolígrafo, para que puedas maximizar el control y conseguir de esa forma así un toque perfecto en tus cejas.

Viene con una práctica luz LED que te ayudará a ver los pelos más finos incluso si hay poca luz, y es completamente recargable mediante USB. Tiene un tamaño compacto lo que hace que sea ideal para llevarla a todas partes, y sus cuchillas están fabricadas en material antialérgico para evitar cualquier tipo de irritación.

Son muchas las opiniones positivas las que tiene este modelo por parte de quienes lo han utilizado, asegurando que "es muy bonito, práctico y lo puedes llevarlo a todas partes en tu bolsa de maquillaje y no necesita pilas". Por otra parte, destacan que "es un muy buen producto, cumple a la perfección con lo que promete y es un modelo muy fácil de usar". Esta es una muy buena opción que puedes considerar para que puedas perfilar tus cejas fácilmente.

8. Depiladora de cejas eléctrica Nuovone 12

Si estás buscando una depiladora de cejas eléctrica barata, no cabe duda de que esta será una gran solución para ti. Cuenta con una cabeza muy precisa que te permitirá perfilar tus cejas de una forma muy cómoda. Sus cuchillas están fabricadas en material antialérgico, por lo que no producirán ningún tipo de irritación, enrojecimiento o cortes en la piel.

Su cabezal tiene un agarre ergonómico de tipo bolígrafo, que te permitirá tener siempre el máximo control. Su cabezal es extraíble para que se pueda lavar fácilmente, y tiene un botón de inicio incluido. Viene con luces LED, lo que permitirá ver los pelos más finos cuando haya poca luz, y se recomienda utilizarlo siempre con la piel seca para conseguir un buen resultado.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es pequeño y ligero, no pesa nada, funciona con una pila y su luz es bastante potente". También destacan que "es un modelo muy práctico, con un diseño discreto, es fácil de usar por su forma de bolígrafo y al ser tan pequeño es completamente manejable". Este es un modelo bastante práctico y que funciona con una pila AAA.

Consejos para comprar una buena depiladora de cejas eléctrica: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar una depiladora de cejas eléctrica, tienes que fijarte en algunos aspectos que te resultarán básicos para tomar una buena decisión. Dentro de los principales a tener en cuenta estarán:

Precisión

Las cejas son una de las partes del rostro que más importan, por lo cual necesitarás tener la máxima precisión posible para dejar las cejas como quieras. Asegúrate de que el modelo que vas a escoger te permita eliminar tanto el vello delgado como el grueso, y que deje tu piel sin ningún tipo de cortadas.

Es importante que el equipo sea muy delicado con la zona de las cejas, porque de esta forma no tendrás ningún tipo de inconvenientes. El cabezal para las cejas siempre debe ser delgado y con pequeñas hojas para evitar accidentes.

Portátil

Es imprescindible que escojas un modelo que sea portátil, porque de esta forma, podrás llevarla a todas partes para cualquier tipo de retoque que puedas necesitar. Lo ideal es que sea un modelo con funcionamiento inalámbrico, bien sea que funcione con pilas o con batería recargable.

Además, fíjate en que tenga un diseño discreto y elegante, porque de esta forma podrás realizarte un retoque en todo momento sin ningún problema.

Mantenimiento

Es importante que escojas un modelo cuyos cabezales sean fáciles de limpiar, porque de esta forma mantendrás siempre la higiene. Lo ideal es que los cabezales sean removibles, y que puedas lavarlos bajo el agua corriente, para que sea mucho más fácil.

De esta forma, el mantenimiento de este tipo de equipo será mucho más sencillo, y tendrás que invertir la menor cantidad de tiempo en hacerlo.

Multiusos

Siempre será mejor escoger una depiladora que puedas utilizar en diferentes áreas de tu rostro, para que puedas conseguir la máxima efectividad. Por este motivo, debes fijarte en si incluye varios tipos de cabezales, porque así te servirán no solo para tus cejas sino para el cuidado de todo tu rostro.

¿Qué es una depiladora de cejas eléctrica?

Una depiladora de cejas eléctrica es un accesorio de belleza, que consiste en un elemento con cuchillas giratorias que permite cortar los vellos. Este tipo de máquinas normalmente cuentan con un cuerpo en plástico y un sistema de cambio de cabezales para aportar una mayor versatilidad.

Normalmente no utilizan el sistema de arrancado del vello, sino que utilizan cuchillas para realizar el corte del vello lo más cercano a la piel. Además, sus cuchillas están fabricadas en materiales antialérgicos como el acero inoxidable, lo que evitará cualquier tipo de irritaciones que se puedan generar en la zona. Muchos modelos vienen con una batería recargable, lo que permite que se tenga una mayor practicidad a la hora de llevarlo a todas partes sin necesidad de estar comprando pilas.

¿Para qué sirve una depiladora de cejas eléctrica?

Básicamente el uso de este tipo de depiladoras no se limita únicamente al perfilamiento de las cejas. Estas depiladoras pueden servir también para eliminar los vellos no deseados de las otras zonas de tu rostro, en especial los modelos que incluyen varios cabezales diferentes.

En la mayoría de los casos, estas vienen con un cabezal de precisión, que se puede utilizar para las cejas, las orejas o la nariz. Y un cabezal de mayor tamaño para abarcar las áreas más grandes de tu rostro, lo que te permitirá mantenerte completamente libre de vellos en todo tu rostro para que tu maquillaje quede mucho más limpio.

¿Cómo se usa una depiladora de cejas eléctrica?

Las cejas son una de las zonas más difíciles de depilar, en especial porque debes procurar darle una forma atractiva a tu mirada. Por este motivo, debes fijarte en los siguientes consejos para acertar en la depilación de tus cejas:

Nacimiento: debes colocar el lápiz en el lateral de la aleta de la nariz y apuntar con en una línea recta hacia la frente.

debes colocar el lápiz en el lateral de la aleta de la nariz y apuntar con en una línea recta hacia la frente. Arco: utiliza la misma técnica y coloca el lápiz de forma que pase por el borde inferior de tu pupila. En estos casos el punto de intersección será el punto más alto del arco de la ceja.

utiliza la misma técnica y coloca el lápiz de forma que pase por el borde inferior de tu pupila. En estos casos el punto de intersección será el punto más alto del arco de la ceja. Final: lleva el lápiz desde la nariz hasta el rabillo del ojo, y el vello no debería exceder la intersección con la línea de la ceja.

Una vez que tienes claros todos los puntos de referencia, tendrás que eliminar el vello sobrante dándole a tus cejas una forma natural. Asegúrate de eliminar los vellos de una forma pareja, y debes darles un pequeño cepillado para comprobar su forma. En el caso de que tengas zonas despobladas, puedes utilizar diferentes productos para rellenarlas y que así luzcas una mirada mucho más intensa.

¿Es mejor la depiladora eléctrica o las pinzas de cejas?

Esta es una pregunta muy común, y la verdad es que lo ideal sería utilizar un poco de ambos mecanismos, para que puedas conseguir un perfilado perfecto. Las pinzas son una técnica tradicional de depilación facial, y te permite tener una precisión milimétrica debido a que puedes retirar el vello uno a uno, pero puedes tardar mucho más tiempo.

Las depiladoras de cejas ofrecen una solución que es mucho más rápida, y aunque estas cuentan con una gran precisión, en algunos casos será necesario incorporar el uso de una pinza. Esto debido a que puede que no se pueda eliminar un pelito rebelde que te romperá la simetría por lo que tendrás que eliminarlo con una pinza.

Ventajas que tienen las depiladoras de cejas eléctricas

Gracias a este tipo de depiladoras podrás acabar con los molestos tirones y el dolor que ocasiona arrancar los pelos uno a uno con las pinzas. Pero, estas también tienen otras ventajas que debes considerar como son:

Tienen un tamaño compacto, por lo que puedes llevarlas a todas partes.

Es un método mucho más rápido e inmediato cuando no tienes mucho tiempo.

Puedes hacer un retoque en cualquier lugar que lo necesites.

Muchas cuentan con cabezales o accesorios extras para otras zonas faciales.

¿Qué métodos alternativos de depilación de cejas existen?

Las depiladoras eléctricas te ofrecen unos muy buenos resultados para acabar con los pelitos rebeldes, pero también existen otros métodos por si no te acaban de convencer como son:

Cera: esta se puede aplicar en frío o en caliente, pero esta suele doler bastante y es bastante incómoda de aplicar en esta zona.

esta se puede aplicar en frío o en caliente, pero esta suele doler bastante y es bastante incómoda de aplicar en esta zona. Pinzas: son las más tradicionales, son bastante efectivas para eliminar los vellos, pero es muy lenta.

son las más tradicionales, son bastante efectivas para eliminar los vellos, pero es muy lenta. Hilo Hindú: esta es una técnica que hace el mismo trabajo que la cera, pero resultará menos invasiva.

esta es una técnica que hace el mismo trabajo que la cera, pero resultará menos invasiva. Láser: este se puede aplicar en el contorno de la ceja y eliminará definitivamente los vellos de la zona.

Tipos de hojas que pueden tener las depiladoras de cejas eléctricas

Debes tener en cuenta que dentro de los cabezales de las depiladoras se incluyen unas pequeñas cuchillas que son las encargadas de cortar el pelo. Estas deben ser de materiales que sean hipoalergénicos como puede ser el acero inoxidable, titanio o platino, para que no se vayan a oxidar y que no produzcan irritación.

No se sabe cuál es el material que ofrece un mejor resultado, y hay muchos debates sobre esto. Aunque la verdad es que las diferencias entre estos materiales no serán muy apreciables, por lo que debes escoger el que mejor vaya con tu piel.

La gran mayoría de los modelos que encontramos en el mercado cuentan con cuchillas de acero inoxidable, puesto que los otros materiales pueden llegar a ser demasiado costosos. Por este motivo, es muy probable que esta sea la mejor elección, en especial si no quieres invertir una gran cantidad de dinero. Pero, al final, la decisión la tendrás tú, y puedes escoger un tipo de material y comprobar que tal te va.