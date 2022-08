Durante el verano tenemos una lucha incansable contra el sudor, debido a que por las altas temperaturas nuestra sudoración se incrementa significativamente. Para combatir el sudor necesitaremos un antitranspirante para pies como el Carpe Foot , que nos permitirá mantenernos secos y evitar así sufrir de una gran incomodidad, especialmente a la hora de dar la mano.

¿Cuáles son los mejores antitranspirantes para manos y pies del mercado?

Encontrar un buen antitranspirante para manos y pies no siempre resultará sencillo, porque en el mercado hay muchas opciones diferentes entre las cuales elegir. Para facilitarte la elección, hoy traemos una selección de los 8 mejores modelos del mercado para que puedas tomar una buena decisión de compra. ¡Vamos a conocerlos!:

1. Antitranspirante para pies Carpe Foot

Antitranspirante para pies Carpe Foot

Sin duda este es el mejor tratamiento antitranspirante para pies, que está recomendado dermatológicamente para pies sudorosos y olorosos. Tiene una fórmula clínicamente probada, que logrará tener cero sudores, restaurando de unos pies frescos y secos. Se debe utilizar una cantidad mínima de producto para reducir el sudor sin ningún tipo de efectos secundarios. Es importante aplicarlo por la noche y por la mañana, para conseguir un mejor efecto.

Es una loción que es suave, no grasa y no irritante, que en sus ingredientes incluye aceite de eucalipto en ingredientes hidratantes para suavizar tus pies mientras que vitan la grasa gracias a sus propiedades de secado rápido. Es un producto que es completamente seguro, y que ha demostrado ser un tratamiento altamente efectivo contra el sudor.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es una muy buena opción cuando tienes los pies sudorosos, el tubo dura poco más de un mes, en especial si se usa durante la mayoría de los días de verano". Por otra parte, destacan que "es un producto de muy buena calidad, aporta mucha confianza para usar sandalias sin que tus pies estén sudorosos". Es una gran opción a tener en cuenta, en especial si tus pies son demasiado sudorosos durante el verano.

2. Antitranspirante para manos y pies JV Cosmetics AHC Firte

Antitranspirante para manos y pies JV Cosmetics AHC Firte

Este es un producto antitranspirante para manos y pies extra fuerte, que permite tener una acción bastante efectiva tanto en manos como en pies. Es muy suave para la piel gracias a los extractos de plantas calmantes, siendo ideal para combatir la transpiración de las manos y la sudoración de los pies. Este es un producto que es muy fuerte, por lo que si tienes una sudoración excesiva este producto será el ideal para ti.

Este es un producto que se destaca por haber sido probado durante muchos años, lo que permite garantizar los resultados que aporta. Tiene un muy buen precio y rendimiento, siendo un producto que es completamente vegano, sin colorantes, sin parabenos, sin triclosán, sin dioxinas y sin perfumes. Este producto viene en una presentación de 30ml, que es suficiente para 3 meses de tratamiento, y es un modelo que es muy fácil de utilizar.

Quienes han comprado este producto tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un producto de muy buena calidad, se puede ver una diferencia bastante notoria en las palmas que ya no están tan sudorosas, siendo muy recomendable para la hiperhidrosis". También destacan que "el producto funciona desde los primeros días, se recomienda seguir las instrucciones para que funcione correctamente". Este es un modelo de muy buena calidad, que funciona tanto para las manos como para los pies sin ningún tipo de inconvenientes.

3. Antitranspirante para manos y pies Perspirex 5701943013809

Antitranspirante para manos y pies Perspirex 5701943013809

Se trata de un producto que cuenta con una fórmula clínicamente probada, que permite combatir la sudoración tanto en hombres como en mujeres. Con una aplicación por la noche, se podrá tener una protección durante 3 días, siendo una opción muy duradera contra los pies y manos sudorosas. Además, ofrece protección contra los pies malolientes y las manos no sudarán, por lo que podrás tener una completa seguridad y tranquilidad.

Su fórmula es nutritiva, lo que permite minimizar en gran medida cualquier tipo de irritaciones en la piel. También permite regular el pH de la piel, para aportar frescura contra el olor de los pies de una forma bastante efectiva. Para una correcta aplicación, se debe utilizar en la piel seca, por la noche antes de acostarse y dejar que se seque por completo. Debido a su acción, no será necesario aplicarlo nuevamente después de lavarse los pies, porque de igual forma se tendrá un efecto duradero durante 3 días.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "tarda en hacer efecto porque a las dos semanas se empieza a notar el efecto, pero vale la pena, siempre que te hidrates bien los pies porque quedan muy secos". Además, destacan que "tiene una gran calidad, corta el sudor de raíz, y si tienes sudoración excesiva este será tu producto ideal". Es un muy buen producto, pero no se debe exceder la dosis porque puede resecar demasiado la piel.

4. Antitranspirante para manos y pies SweatBlock SB50ML2166HF

Antitranspirante para manos y pies SweatBlock SB50ML2166HF

Este es un modelo de antitranspirante para manos y pies que permite detener el sudor de una forma bastante efectiva. Es ideal para la hiperhidrosis, y es un modelo que es potente e hidratante con una base de aloe vera. Detiene el sudor y los pies olorosos, siendo perfecta para bloquear el sudor y el olor de los pies. No tendrás que volver a preocuparte en absoluto por la sudoración en tus manos y podrás sostenerlas de una forma realmente cómoda sin preocuparte nunca más por la sudoración excesiva.

Esta es una loción que es completamente segura, fuerte y probada tanto para pies como para manos sudorosas. Se requiere únicamente la cantidad del tamaño de un guisante para aplicar y se secará en cuestión de unos pocos minutos. Ofrece una protección bastante eficaz durante varias horas, lo que te permitirá tener la máxima tranquilidad, en especial porque no tendrás ningún tipo de sudoración desagradable.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "hay que ser perseverante para que funcione de una forma adecuada, después de 3 a 4 días se empiezan a ver los efectos, desapareciendo el sudor por completo". Por otra parte, afirman que "los primeros días no hace nada, pero después del tercer día comienza a hacer afecto y simplemente se deben seguir las instrucciones que vienen adjuntas". Es una gran opción a considerar, en especial porque produce efectos muy positivos a la hora de utilizarlo.

5. Antitranspirante para manos y pies Vichy 3337871310455

Antitranspirante para manos y pies Vichy 3337871310455

Se trata de un producto antitranspirante de muy buena calidad, y que ofrece una gran duración a la hora de utilizarlo. Tiene activos anti-transpirantes en micro-partículas, los cuales actúan directamente en el corazón de los poros de las glándulas sudoríparas. Esto permite que se tenga un efecto que se puede prolongar por un total de 7 días sin ningún tipo de inconvenientes.

Para su aplicación, es recomendable utilizarlo sobre la piel limpia, seca y no irritada para que se pueda tener un efecto realmente útil. Se recomienda aplicar una capa fina de este antitranspirante por 2 días consecutivos por semana, preferiblemente por la noche para conseguir un mejor efecto. Este no es un producto para el uso en el rostro, se debe utilizar en el resto de zonas del cuerpo que no sean sensibles.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto asegurando que "es un producto que funciona bastante bien, siempre que se sigan las instrucciones de aplicación adjuntas". También destacan que "el producto cumple con su función, ofrece resultados aceptables, y reduce significativamente el sudor que se pueda producir en la zona en la que se esté utilizando el producto".

6. Antitranspirante para manos y pies THESTOPLAB Stop Sudor

Antitranspirante para manos y pies THESTOPLAB Stop Sudor

Este es un producto que tiene una muy buena calidad, y que ayuda a disminuir el sudor de una forma bastante efectiva. No se recomienda en casos de hiperhidrosis muy severa, puesto que es una solución temporal que reducirá significativamente el sudor ayudándote a recuperar tu confianza de una forma que es bastante efectiva.

Su fórmula no es grasa, y se absorberá de inmediato sin que se vaya a pegar, manchar o resecar la zona de aplicación. Es completamente vegana, y está testada dermatológicamente cumpliendo por completo con las normativas europeas. Para la mayoría de las situaciones bastarán con hacer una única aplicación, y no contiene ningún tipo de alergenos, resinas, aluminio, magnesio o parabenos en su formulación.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas asegurando que "es un producto de gran calidad, cumple con su función perfectamente, y ofrece unos resultados bastante buenos". Además, destacan que "es ideal para deportes en los que necesites las manos secas, es fácil de aplicar y tiene una gran eficiencia". Este es un modelo que funciona bastante bien, pero requiere de una aplicación constante para que funcione adecuadamente.

7. Antitranspirante para pies FOOTNESS 3021-01-007

Antitranspirante para pies FOOTNESS 3021-01-007

Se trata de un antitranspirante para pies con una gran relación calidad-precio, y que cuenta con una fórmula avanzada con un complejo herbal de extracto de cola de caballo y aceite de salvia, que tiene propiedades antitranspirantes testadas. Viene en formato de spray desodorante y refrescante para los pies, estando dermatológicamente probado. En su fórmula no contiene sal de aluminio.

Está enriquecido con árbol de té, para mantener la piel completamente seca y proteger contra la aparición de hongos. Ofrece un cuidado bastante efectivo, así como una buena protección, y es un tratamiento diario de muy alta calidad. Permite mantener nuestra piel completamente sana y bonita, y sin tener que sufrir de ningún tipo de sudor desagradable.

Son muchas las opiniones positivas las que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "es una opción que es mucho más eficaz que otros aerosoles, y permite eliminar los olores de los pies que apestan". Por otra parte, afirman que "es un spray con un aroma natural freso y encantador, y contiene muchos ingredientes naturales agradables, sin tener ninguna forma de aluminio". Esta es una gran opción a considerar, en especial porque tienen una gran versatilidad a la hora de utilizarlo.

8. Antitranspirante para manos y pies Endocil 3003

Antitranspirante para manos y pies Endocil 3003

Si estás buscando un antitranspirante para manos y pies barato, no cabe duda de que este será la mejor opción que podrás encontrar en el mercado. Es un antitranspirante de larga duración, con una textura no grasa, que es ideal tanto para hombres como para mujeres, y se extiende de una forma muy sencilla sobre la piel.

Se recomienda aplicar especialmente por la noche y durante una semana consecutiva con la finalidad de que se tenga un mejor efecto. Después de este período se debe usar según las necesidades que se tengan. Para un mejor efecto, se recomienda usarla únicamente antes de acostarse para conseguir un control total del sudor y el olor. Está especialmente formulado para controlar la hiperhidrosis.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es perfecto, con muy poca cantidad ya no se suda, y es un gran aliado para hacer deporte sin tener una sudoración excesiva". También destacan que "es muy recomendable, es un producto original, y por sus dimensiones es perfecto para llevarlo a todas partes". Esta es una muy buena opción si buscas un antitranspirante para manos y pies barato y que tenga una muy buena calidad.

Consejos para comprar los mejores antitranspirantes para manos y pies del mercado: ¿Qué tener en consideración?

Antes de comprar un antitranspirante para manos y pies tendremos que fijarnos en algunos aspectos que resultarán muy importantes. Dentro de los principales a tener en cuenta estarán:

Cantidad de sudor

Al buscar un antitranspirante debemos considerar la cantidad de sudor que tenemos en pies y manos para tomar una buena decisión. No todos son iguales por lo que no tendremos las mismas características con todos.

Algunos tienen acción inmediata y duran unas cuantas horas, siendo los ideales en caso de que no produzcas demasiado sudor. Por otra parte, si sufres de hiperhidrosis, lo mejor será optar por un producto que esté especialmente diseñado para esta condición, y así evitar los problemas de sudoración más a fondo.

Presentación

Este tipo de productos suelen estar disponibles en diferentes presentaciones, y dependerá de lo que necesites. Algunos vienen en spray y son muy fáciles de aplicar, aunque estos normalmente se utilizan únicamente para los pies.

Si buscas un producto apto tanto para las manos como para los pies, y que te aporte una buena hidratación al mismo tiempo que previene el sudor las cremas son una mejor elección. Esto debido a que permitirán conseguir un efecto mucho más directo sobre la piel, y así evitarás cualquier tipo de inconvenientes.

Ingredientes a evitar

Debemos tener en consideración que existen algunos ingredientes que pueden llegar a ser dañinos para nuestra piel. Por este motivo, tendremos que evitar productos que contengan alcohol, en especial en grandes proporciones, porque irritan la piel y dejan sarpullido.

También es importante evitar los parabenos, que son compuestos sintéticos para controlar las bacterias, pero producen malestar. Otros ingredientes como el propilenglicol mezclado con otros ingredientes pueden causar daño en la piel. Por este motivo, siempre se deben buscar ingredientes que sean suaves y especialmente de origen natural.

Fragancia

Al utilizar los antitranspirantes para manos y pies algunos vienen con fragancia y otros no. Debemos tener en consideración que la fragancia no siempre es necesaria, y en muchos casos será mejor optar por un producto que no tenga ningún tipo de fragancia.

Esto debido a que pueden tener sustancias sintéticas que puede resecar la piel o producir irritaciones. Por este motivo, siempre es imprescindible optar por productos que sean libres de fragancias, porque de esta forma te mantendrás sin sudor y no tendrás ninguna irritación.

¿Qué es un antitranspirante para manos y pies?

Debemos tener en cuenta que un antitranspirante para manos y pies es muy diferente a lo que puede ser un desodorante. Esto debido a que los desodorantes enmascaran el olor y reducen las bacterias, pero no producen ningún otro efecto.

Los antitranspirantes permiten disminuir la cantidad de sudor, inhibiendo la actividad de las glándulas sudoríparas. Para ello utilizan diferentes tipos de compuestos, para atacar el problema de la producción de sudor de raíz.

¿Para qué sirve un antitranspirante para manos y pies?

El uso de este tipo de productos básicamente se da para evitar tener las manos o los pies sudorosos durante la época del verano. En muchos casos son productos que se utilizan por las noches antes de ir a dormir para que se vaya produciendo un efecto profundo en la piel y evitar el exceso de sudoración.

Sin embargo, algunos productos tienen un efecto temporal, por lo que normalmente se utilizarán únicamente en los momentos en los que sean necesarios. Por estos motivos, debemos saber cuál es el tipo de producto que estamos comprando, y fijarnos muy bien si sirve para el uso tanto en manos como en pies.

¿Cómo usar correctamente un antitranspirante para manos y pies?

Para que puedas conseguir los efectos deseados en este tipo de productos, lo ideal es que sigas algunas recomendaciones dentro de las que estarán:

Debes lavar tus manos y pies y secarlos muy bien antes de la aplicación.

Coloca el producto y deja que se seque antes de ponerte cualquier tipo de prenda.

Si es de acción prolongada lo mejor es aplicarlo por las noches para que vaya actuando sobre las glándulas sudoríparas para disminuir el sudor.

Debes asegurarte de revisar los componentes del antitranspirante para asegurarte de que no tiene ningún componente que pueda llegar a producirte alergias.

Evita las especias, alcohol, y tejidos como el nailon para evitar incrementar la sudoración, y así conseguirás un mejor efecto.

Estos productos no se recomiendan en niños hasta que alcancen la pubertad.

Si sigues estas recomendaciones, será muy fácil utilizar de una forma correcta el antitranspirante que prefieras. Simplemente debes asegurarte de utilizar el producto de una forma adecuada, y elegir el que mejor se ajuste a tu tipo de piel y a las necesidades específicas de tu cuerpo.

¿Por qué se produce el sudor?

La sudoración es necesaria para el cuerpo porque nos ayudará a regular la temperatura cuando hace mucho calor. Sin embargo, tiene otras funciones como son:

Eliminar las sustancias de desecho.

Mantener el pH de la superficie corporal.

Aportar hidratación a la capa córnea de nuestra piel.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que con un exceso de estimulación del sistema nervioso las glándulas sudoríparas secretarán mucho sudor. Se debe tener en cuenta que, aunque las mujeres tienen más glándulas sudoríparas que los hombres, las de estos últimos son más activas.

¿Por qué el sudor huele mal?

Algunas personas tienen un olor más fuerte que otras en el sudor, y esto dependerá en gran medida de las glándulas que se estimulen. Las glándulas implicadas en la producción del sudor son:

Endocrinas: estas están por todo el cuerpo, pero especialmente en las axilas, las manos y los pies. Producen casi todo el sudor, y está compuesto por agua y sal, por lo que este suele ser un sudor que es completamente inodoro.

estas están por todo el cuerpo, pero especialmente en las axilas, las manos y los pies. Producen casi todo el sudor, y está compuesto por agua y sal, por lo que este suele ser un sudor que es completamente inodoro. Apocrinas: son menos numerosas y se vinculan al folículo piloso, con una función que se activa únicamente en la pubertad. Están especialmente en las zonas donde hay vello, y su secreción es más grasa. Son las principales responsables del olor corporal porque las bacterias pueden degradar más fácilmente este tipo de sudor.

Las personas que tienen una sudoración excesiva en sus glándulas apocrinas, o que tienen más bacterias en la piel normalmente tendrán peor olor corporal. Además, los hombres al sudar más que las mujeres siempre tenderán a oler más que las mujeres, por lo que se deben buscar productos adecuados a cada necesidad. En caso de que tengas mal olor en los pies, lo ideal es que los laves de forma regular con agua y jabón para inhibir el crecimiento bacteriano.

¿Qué es la hiperhidrosis?

A pesar de que algunas personas sudan más que otras, esto no siempre representa un problema médico. Sin embargo, existe un trastorno dermatológico que se llama hiperhidrosis primaria, la cual afecta a menos de un 5% de la población.

Esta condición produce una sudoración excesiva en las axilas, palmas de las manos y plantas de los pies, así como la cara, cuero cabelludo, entre otras zonas del cuerpo. Esta es una condición que puede ser muy molesta e incluso bloquea las interacciones sociales. En estos casos, es imprescindible utilizar productos específicamente formulados para la hiperhidrosis para conseguir así evitar la sudoración excesiva.