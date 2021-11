Rocío Flores rompe su habitual silencio para responder a Jorge Javier: "Trabajo en un programa serio, no como el suyo"

Desde que se estrenó la docuserie sobre Rocío Carrasco y llegó el escándalo por la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno, Rocío Flores ha tratado de mantenerse al margen de polémicas y se ha centrado en su trabajo como colaboradora en El programa de Ana Rosa. Siempre se la ve algo incómoda y tratando de esquivar las preguntas sobre su familia, aunque dejando claro que está de lado de su padre.

Sin embargo, no puede evitar las polémicas y Jorge Javier Vázquez puso a la joven en la diana la semana pasada en su blog de Lecturas, donde le recomendó que, si tan mal lo está pasando, deje la televisión que "causa tanta desazón y destroza a tu familia". "Deja ese trabajo cariño. Ya verás que bien te sienta. Estoy convencido de que con la popularidad que has conseguido no tardarán en llamarte para concursar en Tu cara me suena", escribió el presentador en una ácida carta a la que Rocío respondió sin pelos en la lengua ante las cámaras de Europa Press.

"Se cree el ladrón que todos son de su condición. Tengo la suerte de trabajar en un programa donde predomina el respeto y la educación. Es un programa serio, no como el suyo", dijo sobre Sálvame y poniendo en valor El programa de Ana Rosa. "Es una lástima que un presentador estrella de la cadena pierda su tiempo en dedicarme artículos, no sabía que yo era tan importante para él", añadió Rocío con sarcasmo, evitando entrar en el consejo que le dio Jorge Javier de que fiche por el concurso musical de Antena 3. "No digo lo que le aconsejo yo a él", apuntó con una sonrisa irónica.

La respuesta de Antonio David

Antonio David Flores fue más allá y publicó en su canal de Youtube un vídeo llamado ‘Carta a Jorge Javier’ en el que destacó fragmentos del blog de Jorge Javier donde se recurre a la "burla, sorna, odio y acoso". "Acoso a una mujer de 25 años, mi hija que, casualmente, también es hija de una amiga tuya", aseguró. Durante los 14 minutos que dura el vídeo, el ex guardia civil recopila fragmentos de Sálvame en los que el presentador humilla a varias personas.

Con un teatro vacío de fondo haciendo referencia a la cancelación de la función del presentador en Lorca, Antonio David pidió a su antiguo compañero que la ataque a él y no a su hija. "Unicorn, la productora de El programa de Ana Rosa, tiene buenos profesionales, se imparte la pluralidad, no se hace daño a las personas, no se acosa, no se difama, no se vende humo", denunció.

"La Fábrica de la tele está perdiendo audiencia por lo que todo el mundo sabe, por la mala praxis. Vuestro público os ha dicho ‘hasta aquí, ya basta’. Vosotros sois el caballo de Troya de la cadena. Ese programa donde te permiten decir que es un programa de rojos y maricones". "¿Te piensas que eres el consejero delegado para decidir si mi hija tiene que trabajar en la cadena cuando eres un presentador?", recordó Flores.