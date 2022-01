Primeras palabras de Ezequiel Garay tras el anuncio de su separación de Tamara Gorro

El nuevo año se ha estrenado con una inesperada ruptura: la de Tamara Gorro y Ezequiel Garay que, después de 12 años de relación y dos hijos en común, han decidido tomar caminos separados. Tras varias meses separados aunque viviendo en la misma casa, la influencer anunció la noticia este lunes a través de sus redes sociales con un vídeo de 9 minutos en el que ha reconocido que, pese lo que pudiera parecer, no eran el matrimonio perfecto.

Gorro aseguró que se trata de una separación física, pero que espera que no sea definitiva. Por el momento, no entra en sus planes iniciar los trámites del divorcio ya que su deseo es que todo se solucione y puedan superar este bache. En sus palabras queda patente el gran amor que siente por su todavía marido y el dolor que le produce la separación.

Nos minutos más tarde, ha hablado el otro protagonista de la historia, Ezequiel Garay, quien ha reaccionado a las palabras de Tamara en su cuenta de Instagram. El futbolista compartió el vídeo de la madre de sus hijos junto a un texto en el que confirma su posición: "No es un adiós, es un hasta luego. Te amo y pase lo que pase siempre serás el amor de mi vida. Gracias por estos 12 maravillosos años".

Tamara y Garay formaban una de las parejas más consolidadas del panorama nacional, tanto que no dudaron en volverse a casar hace algunos años, pero esta vez no han podido superar la crisis que venían arrastrando desde hace años. A pesar de la ruptura como pareja, ambos se guardan un enorme respeto que no piensan perder sea cual sea el desenlace final.