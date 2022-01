Raphael y el 'Raphaelismo' arrasan en su presentación

Da igual lo que haga Raphael, porque el éxito está asegurado. La expectación que levanta el de Linares, es indiscutible. La presentación del documental Raphaelismo, congregó a una legión de fans, en los aledaños del madrileño cine Callao, en plena Gran Vía.

Raphael, llegó acompañado de toda su familia, su mujer, Natalia Figueroa, y sus 3 hijos, Jacobo, Manuel y Alejandra, y su hija Manuela, que es clavada a su madre, tiene 18 años. Todos estaban felices en acompañar a su padre en un día tan importante para el artista, y así lo confesaron. " Estamos muy orgullosos, venimos con mucha emoción, hemos estado todos muy volcados, ha quedado precioso el documental, y mi padre está feliz. Se ha involucrado en este proyecto tan bonito, se ha abierto en canal, y no ha dejado nada fuera. Lo ha hecho porque sabe que tiene mucho por delante, no para de tener proyectos, y era muy bonito, parar en estos 60 años de carrera y mirar atrás para ver todo lo que ha hecho, tanto lo bueno como lo malo". Jacobo definió a su padre de esta manera. " Tiene una pasión tan grande, que ahí están los 60 años que lleva , y los que le quedan. El tesón y la fuerza que tiene ahí están reflejados, y no para de demostrarlo. Por su parte Alejandra dijo. " Estar 60 años de profesión, y estar siempre con los suyos , y llevarlos con ilusión, ahí está, él lo ha hecho, es impresionante. El papel de nuestra madre ha sido fundamental, ha sido la base y el pilar para que todo funcionase de maravilla. Tenemos la suerte de estar siempre juntos y muy unidos. Somos una familia y nos queremos mucho" . Así hablaron de sus padres.

Por su parte el artista no podía estar mas emocionado, hasta le costaba hablar, no paraba de saludar y de agradecer tantas muestras de cariño. "Es una noche muy especial, sobre todo porque estoy rodeado de mi familia, que no me falten , siempre están ahí. A pesar de no gustarme la nostalgia, estoy contento con esto que he hecho porque tengo una edad, y es un buen momento. El 2022, se presenta totalmente lleno de proyectos. Lo que mas me gusta de estos 4 episodios, es ver la carrera que he hecho, la disciplina, a lo largo de mi trayectoria, y la que voy a seguir haciendo".