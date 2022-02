Un micrófono abierto caza a Sonsoles Ónega hablando de Antonio David Flores

Las últimas declaraciones de Antonio David Flores en su canal de Youtube continúan teniendo repercusión en los distintos programas de Telecinco. El exguardia civil volvió a acusar a la prensa de las complicadas semanas que está atravesando su familia a raíz de salir a la luz su relación con la reportera Marta Riesco. Uno de los programas que se hizo eco sobre estas declaraciones ha sido Ya es mediodía, donde su presentadora, Sonsoles Ónega, defendió su profesión y negó que sean "máquinas de picar carne", como definió Antonio David.

"El único objetivo que tienen al atacarla (a Marta Riesco, no pronunció su nombre) es seguir haciéndome daño y meter a una persona más en la máquina de picar la carne y, de esta manera, generar audiencia", fueron las palabras pronunciadas por el youtuber y que rescató el programa de Telecinco. Una frase que no gustó nada a la presentadora: "Habla de los medios de comunicación como máquinas de picar carne. ¿Cuándo has decidido llamarles así, cariño? Porque claro, en fin… No solo ha trabajado aquí, sino que lo ha provocado. Y me voy a callar", dijo Sonsoles muy enfadada.

Cuando el programa se disponía emitir un nuevo vídeo, un micrófono abierto jugó una mala pasada a la presentadora y los espectadores escucharon lo que no se atrevió a decir frente a las cámaras: "Lo dice el picador de carne profesional", se escuchó desde casa.

Aunque la presentadora siempre se ha caracterizado por su discreción y prudencia, esta vez no fue capaz de callarse ante lo que considera "una injusticia".