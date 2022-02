Isa Pantoja desvela entre lágrimas su drástica decisión en el conflicto con Kiko Rivera

Isa Pantoja ha regresado a los platós de televisión después de la desafortunada entrevista de su Kiko Rivera en la revista Lecturas donde, entre otras cosas, desveló el intentó de suicidio de su hermana. Durante la colaboración en Ya son las ocho, la hija de Isabel Pantoja rompió a llorar desconsoladamente tras un vídeo de los altibajos de la relación con su hermano: "No quiero remover esto, es hacer leña del árbol caído. Podría decir un montón de cosas pero prefiero callarme. Lo único que me sale es llorar o decir que no quiero perdonarle", dijo con la voz rota.

En conversación con Sonsoles Ónega, Chabelita declaró que se siente incapaz de procesar todo lo que ha dicho su hermano sobre ella y ha tomado una decisión sobre qué ocurrirá con su hermano después de tantos días de presión: "Soy incapaz de tener rencor hacia la gente que quiero. Jamás te cruzarás a nadie que diga 'Isa me ha hecho daño' como me ha hecho él a mí. Tengo que poner un tope. No es de ahora, desde hace tiempo. Me cuesta darme cuenta de la realidad y tengo que decir hasta aquí porque tengo que hacerlo. No me gusta vivir en el conflicto pero antes que nada estoy yo. Me tengo que querer y respetar", confesó entre lágrimas.

Para la colaboradora de Telecinco, estas declaraciones de Kiko Rivera en su contra "han sobrepasado todos los límites": "Puedo querer mucho a una persona pero si esa persona a mí ni me quiere ni me necesita. Todo esto es igual a economía. Ha sobrepasado todo. No me ha dejado sin argumentos, me ha dejado sin fuerzas. Quiero que con esto se ponga un punto y final al sufrimiento porque ha pasado un límite, y ya está mi salud", explicó, a lo que añadió con tristeza: "Lo he pasado muy mal y no es algo que pueda asimilar en un día, públicamente no voy a hacer nada, lo haré en privado".